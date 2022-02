Twee weken zonder maatregelen, en de Deense coronacijfers breken records. Of is dat maar schijn?

De Deense premier Mette Fredriksen toonde zich eind januari bijzonder optimistisch, toen ze triomfantelijk de terugkeer naar het normale leven van voor de epidemie aankondigde. Sinds 1 februari is er van mondmaskers, quarantaines en coronapassen geen sprake meer in het Scandinavische land. Dankzij de hoge vaccinatiegraad en een mildere omikronvariant kon Denemarken weer van het slot.

Maar van dat optimisme lijkt in de coronacijfers sindsdien weinig sprake, integendeel. Of het nu gaat om de grafieken op het dashboard van de gerenommeerde Johns Hopkins Universiteit, die van de website Our World in Data, of die van het SSI - de Deense tegenhanger van Sciensano - zelf: alle curves wijzen dezelfde foute kant uit.

Gedreven door de nog besmettelijkere omikron-subvariant BA.2 nadert Denemarken bijvoorbeeld de drempel van 50.000 geregistreerde besmettingen per dag, tegenover ‘slechts’ 10.000 eind december. Per week moeten ook meer dan 2.500 nieuwe coronapatiënten worden opgenomen, meer dan een verdubbeling tegenover begin januari. En ook het aantal overlijdens tot slot stijgt fors tot nu bijna 30 per dag, een verdrievoudiging tegenover eind december.

‘Desinformatie’

Moet Denemarken binnenkort dan toch weer een stap terugzetten en opnieuw maatregelen opleggen, wat het vorig najaar als eens moest doen nadat in september veel restricties eerst geschrapt en dan weer heringevoerd werden?

Zo ver lijkt het niet te komen. Opvallend genoeg lijkt het alarmisme (veel) groter in het buitenland dan in Denemarken zelf. Ook de Deense media verbazen zich over hoe andere landen naar hen kijken. Zo had de krant BT het vorige week over ‘desinformatie' die wereldwijd de ronde doet over de situatie in Denemarken.

Volgens Michael Bang Petersen, politicoloog en een van de belangrijkste adviseurs van het Deense ministerie van Volksgezondheid in de covid-epidemie, zijn het vooral de kenmerken van omikron die de Deense coronacijfers steeds meer ‘verstoren’. Ja, de besmettingen stijgen nog altijd fors, maar daar maken de Denen zich weinig zorgen om. Het gaat voornamelijk om mildere gevallen, en in combinatie met het zeer ruime testbeleid stijgt op die manier ook het aandeel ‘toevallige’ patiënten en overlijdens in de statistieken.

Zo tonen de Deense hospitalisatiecijfers in tegenstelling tot bij ons alle opnames van patiënten die een positieve coronatest hebben afgelegd, ook al gaat het om iemand met pakweg een gebroken been. “Omikron zorgt voor een zeer hoog aantal besmettingen, met een lagere ernstgraad”, zegt Bang Petersen. “Bij veel infecties worden ook meer mensen opgenomen mét, maar niet wegens covid.”

Dat bevestigt het SSI, dat de laatste dagen actief op Twitter de ‘misinterpretaties’ probeert te counteren. Het laatste weekrapport van het SSI toont aan dat het aandeel patiënten met een ‘echte’ Covid-19-diagnose is gedaald van 80 procent eind 2021 naar 55 procent nu. 40 procent van alle corona-opnames die wel in de statistieken terechtkomen, heeft momenteel dan ook niets met covid of een andere luchtweginfectie te maken. De toename van het aantal patiënten die wegens Covid-19 worden opgenomen, is dan ook veel kleiner. Die analyse wordt in het buitenland echter nooit gedaan, klaagt Bang Petersen aan.

With a lot of infections many will be admitted with but not because of covid. The plot below shows the development. Red is "because of". Right now only 55 % of admissions with a positive test are because of covid. (3/6) pic.twitter.com/mnR8PjBUws — Michael Bang Petersen (@M_B_Petersen) 10 februari 2022

Geen oversterfte meer

Dezelfde tendens doet zich voor bij de overlijdens: aangezien de Denen elk sterfgeval 30 dagen na een positieve PCR-test meetellen, komen er veel overlijdens door een andere oorzaak in de statistieken terecht. Hoewel zeker bij oudere patiënten soms moeilijk te bepalen is of Covid-19 al dan niet een rol speelde, schatten de Deense gezondheidsdiensten en de Universiteit van Roskilde in dat nu één derde van alle officiële corona-overlijdens niet aan de infectie te wijten was. Dat aandeel was nooit eerder zo hoog.

De Europese oversterftecijfers bevestigen bovendien dat er van oversterfte momenteel geen sprake meer is in Denemarken na een kleine piek eind 2021.

De Denen zelf houden vooral het aantal covid-patiënten op intensieve zorg in het oog. Dat cijfer blijft dalen - volgens het laatste weekrapport liggen er in heel het land 24 coronapatiënten op ic - en ook hier gaat het zelfs niet allemaal om mensen met een zware Covid-infectie. Van die 24 patiënten is bij 17 een specifieke covid-behandeling opgestart, de 7 anderen lagen om een andere reden in het ziekenhuis.

Immuniteit

Terwijl de besmettingen in Denemarken blijven stijgen, dalen ze bij ons verder aan een sneltempo. Ook in het Verenigd Koninkrijk is de weg naar beneden ingezet. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) tonen de verschillen aan dat de evolutie in het ene land niet zomaar voorspellend is wat er in het andere land zal gebeuren. “De Britten hebben in 2021 naast vaccinatie meer immuniteit opgebouwd via besmettingen”, zegt hij. “De Deense cijfers zijn vorig jaar altijd laag gebleven, waardoor er nu mogelijk minder immuniteit in de samenleving is.”

“Tegelijkertijd heeft Denemarken alle maatregelen in één keer losgelaten, op een moment dat de nog besmettelijkere BA.2-subvariant van omikron er dominant werd. Voor hen was dit in een keuze en zij gaan er nog altijd van uit dat de ziekenhuizen het aankunnen.”

Ook bij ons begint de BA.2-variant nu snel toe te nemen. De laatste Sciensano-cijfers, die nog maar tot 3 februari gaan, geven de nog besmettelijkere variant dan zijn broertje BA.1 14 procent aandeel. Het Nationale referentielabo van het UZ Leuven verwacht dat BA.2 komende maand dominant zal worden, maar “op dit moment is er geen teken dat dat tot een nieuwe golf van infecties zal leiden”. Ook Molenbergs verwacht geen grote nieuwe golf, al wil hij een tragere daling door de opmars van BA.2 niet uitsluiten.