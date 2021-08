Twee volledig gevaccineerde bezoekers van Gents dansevenement bleken besmet

Een vaccin als sleutel voor het rijk der vrijheid. Dat was wat we anderhalf jaar lang hoopten. Maar dat de realiteit complexer zal zijn dan dat, bewijst het testevenement Modul’air dat op 25 juli plaatsvond op de terreinen van Flanders Expo.

Met het testevenement wou men bewijzen dat het mogelijk is om met een goede teststrategie veilig te feesten, zonder mondmasker of afstandsregels. Voor het feest werden alle bezoekers getest. Drie onder hen bleken besmet te zijn, dus mochten ze de terreinen niet op. “Onze teststraat heeft er op een heel efficiënte manier voor gezorgd dat drie positieve gevallen de toegang tot ons event geweigerd is”, blikt organisator Gilles De Bruyne terug.

Klein detail: twee van de drie positief geteste bezoekers bleken volledig gevaccineerd te zijn, één van hen bleek ook zeer besmettelijk te zijn, zo meldt VRT NWS. De organisatie van Modul’air beslist daarom om in augustus bij elk evenement iedereen te blijven testen, ook de bezoekers die al gevaccineerd zijn. Vanaf volgende week is het de bedoeling dat er elke zondag zo’n feest georganiseerd wordt op Flanders Expo.

Opvallend, want vanaf volgende week komen er normaal versoepelingen voor evenementen zoals dansfeesten. En daar is het testen van niet-gevaccineerden niet bij nodig. Wie dubbel gevaccineerd is, een negatieve test kan voorleggen of een herstelcertificaat, mag gewoon binnen.