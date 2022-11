‘Twee tot drie jaar wachten op opvang in Brussel’: jeugdhulp kreunt onder het personeelstekort

Of het nu om de kinderopvang, het onderwijs, de jeugdhulp of de asielopvang gaat: overal komt ons land personeel tekort om kinderen hulp te bieden. Dat is de pijnlijke conclusie van het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. In de jeugdhulp zagen we dit jaar zelfs pijnlijke primeurs. “Voor het eerst, bij ons weten, gingen leefgroepen in jeugdvoorzieningen dicht omdat ze te weinig personeel hadden”, zegt Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

Nergens is het zo erg als in Brussel. In de zone Brussel-Halle-Vilvoorde sloten dit jaar zes jeugdhulpvoorzieningen de deuren door personeelstekort. In vijf andere centra in Brussel is er een opnamestop.

Twee weken geleden al trok de Brusselse jeugdadvocaat Katrien Steenhaut aan de alarmbel over de situatie in de hoofdstad. “Het is schrijnend dat in jeugdvoorzieningen bedden opgedekt klaarstaan maar niet gebruikt worden omdat er te weinig personeel is”, zegt Steenhaut. “Zowel voor jeugdvoorzieningen als voor thuisbegeleiding moeten jongeren in Brussel twee tot drie jaar wachten: dat is gruwelijk.”

In afwachting van een plek in een jeugdvoorziening krijgen jongeren soms ambulante hulp thuis aangeboden. Maar dat brengt doorgaans weinig zoden aan de dijk, net omdat de thuissituatie niet langer houdbaar is. “Er zijn ouders die moedeloos worden omdat hun jongeren op de dool raken. Maar er zijn ook tal van kinderen die zo terug in een onveilige thuissituatie geplaatst worden.”

Zo zag Steenhaut hoe twee kleuters die vermoedelijk thuis mishandeld werden in een leefgroep voor jongeren geplaatst werden, weg van de ouders. Maar omdat de leefgroep gesloten werd en geen enkele andere voorziening plaats had, kwamen de kinderen opnieuw thuis terecht. “De school stelde vast dat de kleuters telkens met nieuwe verwondingen naar school kwamen. Iedereen weet dat het fout loopt. Maar de kinderen kunnen nergens naartoe.”

Betere voorwaarden

Andere ouders smeken Steenhaut al jaren om psychologische hulp voor hun zoon. Tevergeefs. Pas wanneer de 15-jarige een gewapende overval pleegt, krijgt hij in een gesloten instelling de nodige psychische hulp. “Er wordt schade gecreëerd die niet te herstellen is”, zegt Vrijens. “We moeten vermijden dat het zover komt.”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wil dat scholen, CLB’s en jeugdvoorzieningen beter op elkaar inspelen om jongeren met problemen sneller te detecteren én meer zorg op maat te kunnen bieden. De conceptnota Vroeg en nabij moet de lijnen van dat nieuwe beleid uitzetten.

Toch zal er vooral meer personeel aangeworven moeten worden. “We moeten die jobs aantrekkelijker maken door een betere verloning te voorzien, de work-lifebalans te verbeteren en hulpverleners meer autonomie te geven”, zegt Vrijens.

Crevits werkte al betere loons- en werkvoorwaarden uit en sloot ook een akkoord met de partners om 3.300 mensen via zij-instroom naar de sector te leiden.