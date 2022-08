Twee toeristen surfen door Venetiaanse kanalen, maar krijgen daar gepeperde boete voor

Op woensdag werden twee toeristen gespot die met elektrisch aangedreven surfboards door de kanalen van Venetië scheurden. De burgemeester van de stad, Luigi Brugnaro, deed via twitter een oproep om de twee “imbecielen” op te sporen. “Dit zijn de twee onbezorgde idioten die een schande maken van deze stad”, schreef Brugnaro. “Ik vraag iedereen om ons te helpen hen te identificeren en te straffen. Burgemeesters hebben dringend meer bevoegdheden nodig in termen van openbare veiligheid.” Hij beloofde een etentje aan wie hem de doorslaggevende tip kon bezorgen.

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

Lang heeft hij daar niet op moeten wachten. Op vrijdag werden de twee toeristen gevat. Ze kregen een gepeperde rekening onder de neus geschoven voor hun actie: elk een boete van 1.500 euro. Ook hun elektrische surfboards, ter waarde van een slordige 25.000 euro, zijn in beslag genomen. Wie de twee zijn, is niet bekendgemaakt. Hun consulaat is wel op de hoogte gebracht.

Het past in het beleid dat Brugnaro de laatste jaren in Venetië probeert te voeren. De autoriteiten komen alsmaar strenger op tegen toeristen die zich misdragen. Wie in de kanalen zwemt, in bloot bovenlijf rondloopt of de duiven voedert, riskeert een (stevige) boete. Veel inwoners van de stad zijn de toeristen en hun uitspattingen grondig beu.