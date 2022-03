Twee Oekraïense leeuwen gered en op weg naar ons land: ‘Een aantal ambtenaren hebben hun nek uitgestoken’

Niet enkel mensen vluchten voor het oorlogsgeweld. Verzorgers van het natuurhulpcentrum in Oudsbergen zijn naar Polen gereisd om twee Oekraïense leeuwen op te halen. Vannacht komen ze met Tsar en Jamil aan in ons land.

“De dieren zijn in Oekraïne in beslag genomen bij particulieren”, zegt Sil Janssen van het natuurhulpcentrum. “Ze waren compleet verwaarloosd. Hun voormalige eigenaren hadden hen ook de verkeerde voeding gegeven. Normaal gezien zouden de dieren pas in mei naar ons land overkomen, maar door de oorlog is dat proces in een stroomversnelling geraakt.”

Tsar en Jamil zijn nog maar een jaar oud. De leeuwen verbleven in een opvangcentrum voor dieren in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Toen de Russische invasie twee weken geleden begon, sloegen de bommen in rond het opvangcentrum. De dieren begonnen volgens Janssen “te flippen” door al die explosies. Halsoverkop beslisten de verzorgers om hun dieren in te laden in vrachtwagens en uit de Oekraïense hoofdstad te vertrekken.

“Tsar en Jamil moesten net als vier andere leeuwen en nog twee tijgers mee”, zegt Janssen. “Die zaterdag zijn de verzorgers met de dieren vertrokken. Maar toen ze net buiten Kiev waren, hebben Russische tanks hen tegengehouden. De militairen wilden de dieren doodschieten en de verzorgers terugsturen. Maar de dames van het opvangcentrum zijn er dan voor gaan staan en zeiden: ‘Als jullie de dieren willen doden, moeten jullie eerst ons neerschieten.”

Urenlang was de situatie gespannen, maar dan lieten de Russische militairen de verzorgers toch door. In Oudsbergen hoorden ze vanaf dat moment niets meer van hun Oekraïense collega’s en vreesden ze voor het ergste. Maar donderdagochtend kwamen ze weer boven water. De Oekraïners zaten met hun dieren op veertig kilometer van de Poolse grens.

“Langs allerlei omwegen zijn ze er toch geraakt”, zegt Janssen. “Het was niet evident om de grens over te komen, want er was geen uitvoervergunning voor de dieren. Met heel wat goodwill van de Poolse overheid is het dan toch gelukt. Maar verder reizen vanuit Polen kon niet, omdat de leeuwen en de tijgers te uitgeput waren. Vooral één tijger was er slecht aan toe.”

Honden- en kattenvoer

In de Poznan Zoo kregen de dieren opvang en brachten verzorgers hen eten en drinken. Een dierenarts deed nog vlug een medische check-up. Maandagmorgen zijn de dierenverzorgers uit Oudsbergen in hun bestelwagen gestapt om naar Polen af te reizen. Van hun Oekraïense collega’s kregen ze de vraag om zoveel mogelijk honden- en kattenvoer in blik mee te nemen.

“Vanuit Polen gaan zij nog terug naar Oekraïne om andere dieren op te halen”, zegt Janssen. “Maar omdat er geen vlees meer beschikbaar is, hebben ze dus een alternatief nodig. Vrijdagavond deden we een oproep voor dierenvoeding en op twee dagen tijd hebben we vijf ton binnengekregen. We hebben al wat we konden meenemen, 3,5 ton, in onze bestelwagen geladen en het in Polen afgezet.”

Dinsdagochtend hebben de Oudsbergenaren de twee leeuwen in de zoo van Poznan opgehaald en zetten ze weer koers naar ons land. De andere vier leeuwen zijn vertrokken naar een opvangcentrum van Stichting Aap in Spanje. Omdat er voor de twee tijgers nog geen oplossing is, blijven ze voorlopig in Poznan.

“Ondertussen hebben we ook alles administratief rondgekregen zodat we dieren legaal het land kunnen binnenbrengen”, zegt Janssen. “Dat was echt niet eenvoudig. Maar een aantal ambtenaren hebben hun nek uitgestoken om ons te helpen. Ook de ministers van Landbouw (David Clarinval, MR) en Volksgezondheid (Frank Vandenbroucke, Vooruit) zijn tussengekomen. Morgenochtend rond half tien zullen we Tsar en Tamil in ons opvangcentrum loslaten.”