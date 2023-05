Twee mantels, scepters en een gouden lepel: deze attributen zal koning Charles zaterdag dragen bij zijn kroning

Op zaterdag 6 mei wordt koning Charles III officieel gekroond tot het nieuwe Britse staatshoofd. Naar aloude traditie zal dat gepaard gaan met een hele reeks rituelen en symbolen. U zal Charles zaterdag ook enkele opvallende attributen zien hanteren. Welke precies, en wat betekenen ze?

Dat de Britse monarchie bol staat van de tradities en gebruiken, hoeven we u vast niet te vertellen. Ook bij de kroning van Charles mag u heel wat ‘blingbling’ verwachten. Onder meer een gouden appel, lepel en scepters spelen een rol bij de plechtigheid in Westminster Abbey.

1. De rijksappel

Tijdens de kroning in Westminster Abbey krijgt Charles van de aartsbisschop van Canterbury de rijksappel (of ‘Sovereign’s Orb’) in zijn rechterhand. Dat is een gouden, holle bol met kruis, die in 1661 werd gemaakt voor de vorige koning Charles, Charles II.

Terwijl de aartsbisschop de rijksappel overhandigt, zal hij het volgende zeggen: “Bedenk dat de hele wereld onderworpen is aan de macht en het rijk van Christus, onze verlosser.’ Daarna belandt de bol op het altaar. Immers: Charles krijgt nog veel meer in zijn handen gedrukt. Te beginnen met twee scepters.

'The Sovereign's Orb en Queen Mary II's Orb'. Beeld Getty Images

2. De scepter met duif

Deze staf (ook wel ‘Rod of equity and mercy’ genoemd, ‘roede van billijkheid en barmhartigheid’) vertegenwoordigt de geestelijke rol van de koning, waarbij de witte duif de Heilige Geest voorstelt.

De scepter is 110 centimeter lang en is gemaakt van goud. De decoraties zijn van email en edelstenen.

3. De scepter met kruis

Ook de scepter met kruis werd voor koning Charles II vervaardigd door goudsmid Robert Vyner.

Deze staf bestaat uit een 92 centimeter lange gouden staaf versierd met maar liefst 333 diamanten, 31 robijnen, 15 smaragden en 7 saffieren. Net onder de top staat de Cullinan I (of ‘Ster van Afrika’), een hartvormige diamant die in 1910 aan de scepter werd toegevoegd.

Overigens zal Charles niet de enige zijn met twee scepters. Zijn echtgenote Camilla, de Queen Consort, zal eveneens twee exemplaren dragen: net als Charles zowel een met een kruis als een met een duif.

4. De kruik

Voor zijn zalving neemt Charles plaats op de kroningsstoel. De aartsbisschop giet speciale olie uit een gouden kruik op een eveneens gouden lepel (de ‘kroningslepel’), waarna hij de olie in de vorm van een kruis aanbrengt op Charles’ hoofd, borst en handen.

Net als de rijksappel en de scepter werd de kruik gemaakt voor de kroning van Charles II. De vorm ervan grijpt terug naar een eerdere versie en een legende dat de Maagd Maria in de 12de eeuw aan Thomas Becket verscheen en hem een gouden ​​adelaar gaf waaruit toekomstige koningen van Engeland zouden worden gezalfd.

De ‘kroningslepel’. Beeld Getty Images

5. De lepel

De kroningslepel is veel ouder dan de kruik en heeft de vernietiging van de kroonjuwelen door Oliver Cromwell na de Engelse burgeroorlog, halfweg de 17de eeuw, overleefd.

Overigens zal van deze hele zalving niets te zien zijn voor het publiek: er wordt immers een scherm geplaatst waardoor de koning aan het zicht onttrokken wordt voor de genodigden in de zaal en de miljoenen televisiekijkers thuis.

6. Gouden jas: Supertunica

Voor zijn kroning krijgt Charles een lange glinsterende jas met gouden mouwen om te dragen, de Supertunica.

Het gewaad werd gemaakt voor koning George V in 1911 en werd gedragen bij opeenvolgende kroningen, onder meer door Charles’ moeder, koningin Elizabeth II.

De Supertunica weegt ongeveer 2 kilogram, is gemaakt van goudstof – zijden draad gewikkeld in dunne stukjes goud of zilver verguld metaal – en is geborduurd met gestileerde arabesken en bloemmotieven.

De Supertunica (L) en de Imperial Mantle (R). Beeld AFP

7. Keizerlijke mantel

Boven op de Supertunica zal Charles een lange mantel dragen die tot op de grond reikt. Deze Imperial Mantle, of Robe Royal, die in 1821 voor koning George IV werd gemaakt, weegt zo’n 4 kilogram.

De mantel, die over de borst wordt vastgemaakt met een gouden gesp in de vorm van een arend, is geïnspireerd op oude kroningsensembles. De priesterachtige stijl is bedoeld om de goddelijke aard van het koningschap te symboliseren.

De Imperial Mantle is gemaakt van gouden stof en is verfraaid met motieven, waaronder fleur de lis (Franse lelies), keizerlijke adelaars en nationale bloemenmotieven van rood-roze rozen, blauwe distels en groene klavers.

8. De Sint-Edwardskroon

U vroeg het zich misschien al af: waar blijft de kroon? Wel, ook dat blijken er twee te zijn.

Charles III wordt gekroond met de Sint-Edwardskroon, die symbool staat voor de Britse koninklijke macht. Al sinds de 13e eeuw wordt (een versie van) de kroon gedragen door Engelse en Britse vorsten tijdens hun kroning. En ook alleen dan. De laatste keer dat de kroon gedragen werd, was dus in 1953, toen Charles’ moeder Elizabeth II gekroond werd.

De kroon die Charles zaterdag op het hoofd krijgt, werd gemaakt in 1661 voor koning Charles II. Het huidige exemplaar verving de middeleeuwse kroon, die gesmolten werd na de executie van diens vader, Charles I. De Sint-Edwardskroon is gemaakt van goud en bezet met robijnen, saffieren, topazen en toermalijnen edelstenen. Het hoofddeksel weegt meer dan 2 kilogram.

De Saint Edward's crown. Beeld RV

9. De keizerlijke staatskroon

We zeiden het al: het blijft niet bij één kroon. Op het einde van de ceremonie zal Charles van kroon wisselen. Dat gebeurt in de kapel achteraan in Westminster Abbey. Daar zet hij de lichtere Imperial State Crown (keizerlijke staatskroon) op, voor hij zich bij de processie voegt die de abdij verlaat.

Die keizerlijke kroon wordt vaker gebruikt, onder meer bij de jaarlijkse opening van het parlement. De kroon werd gemaakt in 1937 en is centraal vooraan versierd met de Cullinan II, een grote diamant afkomstig van dezelfde diamant als de Cullinan I die op de scepter met kruis staat. Voorts prijken nog 2.868 diamanten en 17 saffieren op de keizerlijke kroon.