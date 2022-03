Twee mannen krijgen in beroep geen zwaardere straf voor verkrachting in Overpoort

In juni 2018 loopt een avond feesten helemaal verkeerd af. Het slachtoffer, een jonge vrouw, was samen met een vriendin op stap toen ze gemeenschappelijke vrienden, de twee beklaagden, tegenkwamen in een discotheek in de Overpoortstraat in Gent. Met één van de beklaagden was er al vaker toenadering geweest tijdens het uitgaan en dat was nu niet anders. Deze keer liep het echter uit de hand.

Dubbele verkrachting

Het slachtoffer had flink gedronken en kon zich niets meer van de avond herinneren, maar haar vriendin vertelde dat er een filmpje circuleerde waarop te zien was dat ze seks had met de twee beklaagden in de toiletten van het café.

De twee mannen beweren tot op vandaag dat de seks met onderlinge toestemming gebeurde. De rechtbank achtte de dubbele verkrachting echter bewezen, omdat het slachtoffer zodanig dronken was dat ze geen toestemming kon geven. De jongeman die het filmpje maakte, kreeg een celstraf van 20 maanden met uitstel, de andere verdachte kreeg 16 maanden cel met uitstel.

Het openbaar ministerie besliste echter om beroep aan te tekenen tegen het vonnis, omdat de uitgesproken straffen lager lagen dan de concrete vordering. Er werd bij de behandeling van de zaak in eerste aanleg respectievelijk 30 en 36 maanden cel gevorderd.

‘Juiste straf’

Het hof van beroep besliste dinsdag om de twee mannen toch geen zwaardere straf op te leggen en om het aanvankelijke vonnis te bevestigen. “De feiten blijven bewezen. Bij de twee mannen is er sprake van een totale normvervaging en een gebrek aan respect voor de integriteit van het slachtoffer en haar seksueel zelfbeschikkingsrecht.

De tweede beklaagde filmde de feiten om erna op te scheppen. Hij vond het zelfs grappig. Bij de heren is er bijzonder weinig inzicht in het strafbare karakter van hun handelingen. Zij spreken steeds van een misverstand. Daartegenover staat dat beide beklaagden een blanco strafblad hebben en nog erg jong zijn.”

Om die redenen besliste het hof om de oorspronkelijke bestraffing, zijnde 16 en 20 maanden cel met uitstel, te behouden. “Dit is de juiste straf om hen kansen te blijven geven en om recidive te vermijden.”