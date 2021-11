Twee maand oude partij wint verkiezingen in Bulgarije (met dank aan historisch lage opkomst)

De Bulgaren hebben de politieke orde in hun land een ongenadig pak slaag gegeven. Bij de verkiezingen van zondag werd de beweging We Gaan Door Met De Veranderingen, die nog geen twee maanden bestaat, uit het niets de grootste van het land. Maar de echte winnaars zijn de thuisblijvers: meer dan zes op de tien Bulgaren stemden niet.

Volgens de voorlopige uitslag kreeg de nieuwe partij bijna 26 procent van de stemmen. Peilingen hadden die plek voorzien voor de partij Gerb van oud-premier Bojko Borisov, premier van 2009 tot april dit jaar, maar die moet het doen met 23 procent. Verrassend derde werd de etnisch-Turkse Beweging voor Recht en Vrijheid met 13 procent. De socialisten werden teleurstellend vierde met 10 procent, onder meer doordat de relatief oude achterban vanwege angst voor het coronavirus en stemcomputers thuisbleef. Een nationalistische, op Rusland georiënteerde partij maakt met ruim 5 procent van de kiezers haar entree in het parlement. De leider ervan ontkent de ernst van het coronavirus.

“Nu is het tijd om te laten zien dat Bulgarije de weg van verandering is ingeslagen en dat er geen weg terug is”, zei een van de twee partijleiders, Kiril Petkov, nadat bekend werd dat We Gaan Door Met De Veranderingen de grootste was geworden. De minister van economische zaken in de huidige overgangsregering richtte de beweging in september op met Assen Vassilev, zijn collega op financiën. De twee veertigers, beiden afgestudeerd aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard en tot voor kort succesvolle zakenmannen, werden met hun anti-corruptieboodschap razendsnel populair. De Bulgaarse afdeling van de Europese partij Volt valt onder de beweging.

Die zal nu van de president het mandaat krijgen om een regering te vormen. Dat zal nog niet meevallen: Petkov sluit de nummers twee en drie uit, waardoor een vierpartijencoalitie noodzakelijk wordt. Dat zou een unicum zijn voor Bulgarije. Gezien de grote onderlinge verschillen worden de onderhandelingen een zware dobber. (TROUW)