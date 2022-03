Twee leerkrachten gedood op middelbare school in Malmö, 18-jarige leerling opgepakt en aangehouden

De politie kreeg iets na 17 uur gisterenavond verschillende meldingen dat er een ernstig incident had plaatsgevonden in de middelbare school Latinskola in het centrum van Malmö, de derde grootste stad van Zweden. De verdachte zou volgens lokale media ook zelf de nooddiensten gebeld hebben en gezegd hebben dat hij twee mensen had gedood, zijn wapens had weggelegd en zou wachten op de derde verdieping van het gebouw.

Meteen werd groot alarm geslagen en de politie kwam massaal ter plaatse. Eens aangekomen vonden agenten twee zwaargewonde vrouwen naast de verdachte, een jongeman van 18 jaar oud. Hij zou een mes en een hakbijl bij zich gehad hebben. De 18-jarige gaf zich zonder zich te verzetten over. De twee slachtoffers werden zwaargewond afgevoerd van de school, maar overleden later allebei aan hun verwondingen.

Na ondervraging werd de verdachte afgelopen nacht aangehouden op verdenking van dubbele moord. De politie voerde ook een huiszoeking bij hem uit, zo klonk het vanmorgen op een persconferentie. De politie zegt dat hij alleen handelde en niet bekendstond voor eerdere feiten.

Op het moment van de aanval waren er nog ongeveer 50 mensen in het schoolgebouw. De twee slachtoffers gaven allebei les op de school, maar het is niet bekend of de verdachte, die in de stad Trelleborg op zo’n 25 kilometer ten zuiden van Malmö woont, een van hun leerlingen was. Over het motief van de dader is evenmin al iets bekend.

