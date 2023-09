Twee kunstenaars bekommeren zich om bewoners Brusselse Noordwijk: ‘De geschiedenis kan zich herhalen’

Het was begin dit jaar een bericht in de krant: in 2022 werd voor 1,6 miljard euro aan kantoorruimte verkocht in de Brusselse Noordwijk. Bijna al die kantoorgebouwen liggen aan de Albert II-laan aan het Noordstation. De steriele boulevard doorklieft het hart van de stadswijk die bekend staat als de zwaarste urbanistische vergissing in ons land.

Zeggen de namen Paul Vanden Boeynants en Charly De Pauw of begrippen als ‘Manhattanplan’, ‘onteigening’ en ‘humanitaire ramp’ u nog iets? Meer dan vijftig jaar geleden werden tienduizend mensen uit hun huizen gegooid voor een wijk die er nooit kwam.

“Op het eerste gezicht mag het niet meteen opvallen, maar de geschiedenis lijkt zich te herhalen”, zeggen de kunstenaars Lietje Bauwens (33) en Wouter De Raeve (40), zittend op de lange houten bank voor het Noordstation. Een zware claim, waarin ze hun bezorgdheid uiten dat de oorspronkelijke bewoners van de wijk opnieuw de dupe kunnen worden van de bouwlust van vastgoedontwikkelaars en politici. Net als een halve eeuw geleden.

Verzet is moeilijk geworden

In de nieuwe ZIN-torens links van ons, waar ooit de oude WTC-torens stonden te blinken, maakten Bauwens en De Raeve enkele jaren geleden een kritische film over de Noordwijk. Ze onderzochten de vervlechting tussen ontwikkelaars, politici en architecten, die volgens hen nog altijd voortduurt. De nadruk in vervolgfilm WTC: a never-ending Love Story ligt op verzet en inspraak van bewoners en sociale organisaties en hoe moeilijk dat vandaag is geworden.

Eerste voorbeeld over hoe het volgens de documentairemakers de foute kant opgaat: het CCN-gebouw aan onze rechterkant. Verkocht door het Brussels Gewest aan vastgoedontwikkelaars, die vier torens voorzien met kantoren, winkels en woningen. Terwijl torenhoogbouw de Noordwijk al genoeg domineert, vindt De Raeve, en bovendien: “De gemeente Schaarbeek heeft haar voorschriften aangepast om de uitbreiding toe te staan. Bewoners en verenigingen stonden erbij en keken ernaar.”

Als het over de oorspronkelijke bewoners van de Noordwijk gaat, worden vooral de huurders van de sociale woonblokken aan het Maximiliaanpark bedoeld. Ik volg de kunstenaars langs de Allianz-toren, die pal tegen een van blokken is gebouwd. Het contrast tussen de blinkende kantoorkolos en de zwaar afgetakelde torenflat is schrijnend. Volgens de twee kunstenaars heeft de buurt een project nodig dat hen betrekt in de ontwikkeling.

“We hebben veel bewoners gehoord die het gevoel hebben dat niemand zich om hen bekommert”, vertelt Bauwens. “Ze hebben zoveel miserie gezien dat ze niemand nog vertrouwen: niet de politiek, niet de sociale buurt- en stadsbewegingen die in de wijk actief zijn, en zeker niet de ontwikkelaars. Het gevoel heerst dat al die partijen onder één hoedje spelen.”

Te pessimistisch

Vooruit-politica Ans Persoons kwam aan het woord in de eerste film en is vandaag als staatssecretaris voor Stedenbouw bevoegd voor de Noordwijk, waar ook haar kantoor ligt. Aan de telefoon zegt ze dat ze de visie van de documentairemakers te pessimistisch vindt.

“Het klopt dat de huurders van de woonblokken overtuigd zijn dat de promotoren en wij hen uit de wijk willen duwen. We krijgen dat idee-fixe helaas niet uit hun hoofd. Het is aan ons om te blijven herhalen dat er vele projecten op stapel staan die ook hun levensomstandigheden zullen verbeteren. Naast de langverwachte renovatie van hun woonblokken, worden er in de wijk pleinen, parken en sociale woningen gebouwd. Er komen ook extra sportfaciliteiten. Alles gebeurt in permanent overleg met de projectontwikkelaars. De vastgoedsector krijgt hier de komende jaren geen vrij spel.”

Hoe dan ook zal na vanmiddag het lawaai van bouw- en sloopwerken in de wijk blijven aanhouden. Volgende week wordt de ingang van het Noordstation gesloten vanwege de sloop van het CCN-gebouw. “We hadden onze film beter A never-ending construction site genoemd”, roepen de kunstenaars uit boven het lawaai van het gehamer en geboor.

WTC: a never-ending Love Story wordt op 8 september vertoond bij Bozar in Brussel