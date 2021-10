Twee kinderen gekidnapt door pedofiel: ‘Hij lokte ze met snoepjes’

“Ik kwam terug van de winkel en zag dat mijn kinderen niet meer buiten aan het spelen waren”, getuigt de vader. “Ook binnen waren ze niet. We voelden meteen dat het menens was.”

Onmiddellijk trommelen beide ouders buren op om mee te helpen zoeken. Ze bellen aan bij huizen in de wijk, maar niemand die iets heeft gezien of gehoord. Het lijkt alsof de kinderen van straat zijn geplukt. “Na een klein uurtje zoeken besloten we de politie te bellen”, zegt de vader. “Zij kalmeerden ons en vroegen om thuis tot rust te komen. Ondertussen zouden zij het werk overnemen.”

Maar dan gaan alle alarmbellen af bij Sadyrkhanovs vrouw. “Ze herinnerde zich plots een buurman die tien dagen geleden snoepjes gaf aan onze kinderen”, zegt hij.

Het koppel rent naar de woning van buurman Marc C. (49) om de hoek, waar ze al snel hun zoon door het raam zien en horen huilen. Naast hem in de living staan zijn zusje en de buurman in zijn ondergoed. De man probeert met de twee kinderen via de achterdeur te ontsnappen. “Ik twijfelde geen seconde en begon de deur in te stampen met mijn voeten”, zegt de vader. Hij raakt binnen en overmeestert de buur.

De 49-jarige man werd zaterdagavond gearresteerd. De kinderen werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, dat ze gisteren mochten verlaten. Een psycholoog volgt hun situatie mee op.

Marc C. was niet bepaald bekend bij zijn buren. Hij woonde er acht maanden maar kwam amper buiten. Gisteren bleek wel dat hij bekend stond voor feiten met betrekking tot kinderpornografie en verkrachting van minderjarigen. Daarvoor kreeg hij in 2009 een celstraf van drie jaar. “Ongelooflijk dat niemand daarover werd ingelicht”, klinkt het in de buurt.

Justitieassistenten volgden de situatie van Marc C. op. Vrijdag wordt hij opnieuw voorgeleid. Dan zal beslist worden over zijn verdere aanhouding.