Twee jaar na instorting van school ook vraagtekens bij nieuw gigaproject van zelfde bouwpromotor: ‘Pure uitbuiting’

‘Ik kon op die manier niet verder werken. Ik wilde geen ongelukken op mijn geweten hebben.’ Jos* (56) was lange tijd aan de slag voor de bouw van een nieuw prestigeproject in Gent. Tot enkele maanden geleden. Hij kon zich niet meer verzoenen met de onveilige situaties die het kluwen aan kleine bedrijfjes daar veroorzaakte. Bouwpromotor Democo, eerder kop van Jut toen een school in Antwerpen instortte, werkt daar in totaal met meer dan 1.000 bedrijven. ‘Je krijgt het gevoel dat echt met levens gespeeld wordt.’

In hartje Gent, vlak naast het Citadelpark, werkt Democo, een van de grootste bouwpromotoren van ons land, al ruim vier jaar aan een nieuw provinciehuis. Een gigaproject van ruim 48 miljoen euro, op de voormalige site van de Leopoldskazerne. Jos (56), een schuilnaam, was een van de medewerkers die de bouw tot een goed einde moesten brengen. Maar enkele maanden geleden besloot hij te stoppen, omdat hij zich niet langer kon verzoenen met de werkomstandigheden op de werf. “We kregen van bovenaf onhaalbare deadlines en te krappe budgetten. En dat komt de veiligheid op zo’n werf écht niet ten goede”, zucht hij.

Jos* werkte voor Democo op de werf van het nieuwe provinciehuis. Beeld ID/ Nick Verhaeghe

Vandaag wil Jos zijn verhaal vertellen. Hij had een belangrijke functie op de werf en is naar eigen zeggen vooral bang voor een slechte afloop van het project. Ruim twee jaar geleden stortte in de Antwerpse wijk Nieuw-Zuid een deel van een basisschool in aanbouw in. Ook een project van Democo. Vijf arbeiders lieten daarbij het leven, negen anderen raakten gewond. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van de instorting loopt nog, maar alles wijst in de richting van een constructiefout tijdens de werken. Constructiefouten gebeuren volgens Jos gewoon opnieuw bij de bouw van het provinciehuis. “We werken samen met goedkope bedrijven, en daardoor boet je in op kwaliteit.”

Wie is Democo? Democo Group is een van de grootste namen in de Belgische bouwscène. Het Hasseltse bedrijf heeft naast het nieuwe Oost-Vlaamse provinciehuis ook het casino in Middelkerke en de Antwerp Tower op zijn portfolio staan. In 2021 realiseerde het bedrijf een omzet van 251 miljoen euro en een winst van 114.000 euro. In het verleden ontving het ‘safety awards’ en onlangs een prijs voor ‘best workplace’.

Uitbuiting

En daarmee kaart Jos het eerste structurele probleem aan: de onderaannemers, zelfstandige bedrijven die in opdracht van Democo taken op de werf vervullen. Een typische manier van werken in de bouw, maar ook een systeem waar vaak mee gesjoemeld wordt, gaat Jos verder. “Democo sluit contracten af met die aannemers en betaalt ze om werken uit te voeren. Maar die bedrijven schakelen op hun beurt ook onderaannemers in, enzovoort. Zo gaat het tot wel vijf à zes niveaus diep. Alleen, elke partij houdt telkens een deel van het geld bij, en op het einde van die keten blijft er bijna niets meer over, waardoor de onderste bedrijven quasi niets meer overhouden. Daar zie je dat er veel gaan frauderen om toch nog iets te verdienen. Pure uitbuiting.”

En die uitbuiting veroorzaakt ook méér onveilige situaties, vertelt Jos. Hij begint op te sommen: “Ik denk aan een manitou (een soort vorklift, red.) zonder vergunning van meer dan 20 ton, die over een binnenplein rijdt dat maximaal 6 ton kan dragen. Of stellingen die los tegen de muur staan, zonder ze te verankeren. Onlangs brak er ook brand uit op het dak, omdat de afbraakwerken onveilig verliepen. En bij de bouw van de Antwerpse school zouden er ook problemen zijn geweest met de staalconstructie. Het onderzoek loopt nog, maar de onderaannemer die daarvoor verantwoordelijk was, werkte ook op de werf van het provinciehuis. We hebben op eigen initiatief een onderzoek laten uitvoeren, zonder dat de directie daarnaar vroeg. En ook hier waren problemen met de staalconstructie. Zonder die bouwramp hadden we dat onderzoek dus nooit gedaan.”

Net om die reden is het in ons land sinds 2017 wettelijk verboden om met meer dan drie niveaus aan onderaannemingen te werken. Maar nét als bij de ingestorte school in Antwerpen, viel deze opdracht nog binnen de oude wetgeving. En dus doet Democo wettelijk niets verkeerd, maar de uitbuiting gaat wel verder, vertelt Jos. Intussen legt hij een papier op tafel. Er staan overeenkomsten op tussen Democo en een onderaannemer. “Kijk, deze verdient 26 euro per uur, op het eerste niveau. Onderaan blijft daar niets meer van over. En die mensen werken elf uur per dag, zes dagen per week.”

Nauwelijks controle

Bij de bouw van de school in Antwerpen wist Democo niet exact welke onderaannemers er op hun werf aan de slag waren. Dat kan nochtans gecontroleerd worden met aanwezigheidslijsten, ook wel ‘Check In At Work’-verslagen genoemd. Volgens Peter (45), ook een schuilnaam, gebeurde die controle ook in Gent niet. “In principe moet iedereen zich op voorhand aanmelden met een badge, voor ze op de site komen. Maar daar werd vaak misbruik van gemaakt. Soms kwamen arbeiders binnen met de badge van iemand anders, op andere momenten kwamen ze vroeger en zetten ze de poort van de werf voor iedereen open. Die lijsten klopten dan ook langs geen kanten.”

De ingestorte school in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid in 2021. Beeld © Marc De Roeck

Peter werkte, net als Jos, als medewerker voor Democo op de werf. Volgens hem gingen vooral in het weekend alle remmen los. “Op zaterdagen was er vanuit Democo vaak geen toezicht op de werf, waardoor je vaak een kluwen van zwartwerkers en mensen zonder papieren kreeg. Nochtans moet er altijd een veiligheidscoördinator aanwezig zijn. Ik heb dat verschillende keren aangekaart, maar er is nooit echt reactie op gekomen.”

Ook Peter* werkte voor Democo aan het provinciehuis. Beeld ID/ Nick Verhaeghe

Daardoor wordt er volgens Peter makkelijk gefraudeerd. “Oké, dat is wel inherent aan de bouwsector, maar toch. Je speelt het spelletje mee, omdat je niet in de problemen wil komen. Maar wat doe je daartegen, als de top van het bedrijf je wegwuift wanneer je problemen aankaart?” De werfleiders zijn nochtans wél mee vervolgbaar wanneer er bijvoorbeeld zwartwerk wordt vastgesteld op de werf. “We hebben weet van iemand die daardoor zelfs veroordeeld is tot een gevangenisstraf en een zware geldboete.” En ook de onderaannemers draaien zelf op voor de gevolgen wanneer de inspectie binnenvalt en alles controleert. “Bij eventuele inbreuken verwijst Democo dan naar het feit dat ze als zelfstandigen werken, en dat zij die boete moeten betalen. Op die manier gaan veel bedrijven failliet.”

Onderaannemers

Bij een belronde naar verschillende onderaannemers van de werf werden de verhalen telkens bevestigd. “Er was daar weinig tot geen controle”, bevestigt Jan (47). Zijn bedrijf werd door Democo gecontacteerd om enkele werken uit te voeren. “Normaal moet je jezelf aanmelden, maar vaak stonden de poorten gewoon wagenwijd open.” “We proberen onze onderaannemers daar zelf wel op te controleren”, zegt een andere onderaannemer, “maar dat is niet altijd makkelijk. Vroeger kwamen de mensen zich gewoon aanbieden, nu vind je niet altijd genoeg arbeiders en kunnen de buitenlandse krachten hun eisen stellen.”

Opvallend: wanneer we aan een bedrijf met een diepere keten een aantal bedrijven voorleggen die voor hen in onderaanneming werken, herkennen ze de onderaannemers niet allemaal. “We weten niet altijd welke andere bedrijven onze onderaannemers inschakelen, maar de werfleiders zouden dat wel moeten weten. Door de bodemprijzen die Democo hanteert, kunnen we ook geen eigen personeel inschakelen. Al wordt dat ook in de hand gewerkt door de aankooppolitiek van de Belgische overheid. Hun prijzen zijn ook extreem laag.”

De verhalen van de ex-verantwoordelijken bereikten ook PVDA. “Werd er dan geen enkele les getrokken uit de ramp in Antwerpen waarbij vijf bouwvakkers het leven lieten?”, vraagt Peter Mertens zich af. “Dit is volstrekt onverantwoord. Het onoverzichtelijk kluwen van ontelbare onderaannemingen en een gebrek aan controle zet de deur open voor sociale dumping en brengt de veiligheid van de werknemers in gevaar.” En daarom moeten volgens PVDA de inspectiediensten strenger optreden. “Er is nood aan effectieve controles op werven om de uitbuiting van bouwvakkers tegen te gaan en hun veiligheid te garanderen.”

Ook minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) reageert geschokt op de onthullingen. “Het dodelijk arbeidsongeval in Antwerpen ligt nog vers in het geheugen. Dat het bouwbedrijf geen gevolgen koppelt aan wat is gebeurd, is niet te vatten. Het is misdadig.” Maar nieuwe initiatieven heeft minister Dermagne al genomen, zegt hij. “Sociale dumping wordt harder aangepakt. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe regelgeving rond de beperking van het aantal niveaus in de aannemingsketen. En in 2023 worden er 140 sociaal inspecteurs aangeworven.” Dermagne is tot slot de klokkenluiders erkentelijk dat ze handelen in het algemeen belang. Als minister van Economie werkte hij vorig jaar een betere bescherming uit voor klokkenluiders.