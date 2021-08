Twee explosies aan luchthaven Kaboel: ‘Meerdere doden’

“We kunnen een explosie bevestigen buiten de luchthaven van Kaboel”, aldus de woordvoerder op Twitter. “Op dit moment is er geen duidelijkheid over slachtoffers.” Hij stelt bijkomende details te geven zodra dat mogelijk is. Nieuwszender al-Jazeera meldt dat er minstens 11 dodelijke slachtoffers zijn. Een woordvoerder van de taliban heeft het over minstens 13 doden, onder wie ook kinderen.

Verschillende media melden dat er geschoten zou zijn. Volgens BBC vond de explosie plaats bij de ingang van de Abbey Gate, waar Britse troepen zijn gestationeerd. Het was een van de drie ingangen die gesloten werden na waarschuwingen voor een terroristische dreiging. Volgens Fox News-reporter Lucas Tomlinson zijn er minstens drie Amerikaanse soldaten gewond geraakt bij de ontploffing.

Onder andere de Verenigde Staten hadden al gewaarschuwd voor een terreurdreiging aan de luchthaven. Het gevaar zou afkomstig zijn van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). Deze groep is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief. De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de taliban.

De dreiging was de aanleiding voor België om de evacuatiemissie Red Kite stop te zetten. “Gisteren kregen we informatie daarover via Amerikaanse en andere bronnen”, aldus premier De Croo tijdens een persconferentie donderdagvoormiddag. “Daarnaast is men bezig de toegang af te sluiten en slagen weinig mensen er nog in de luchthaven in te geraken.”

