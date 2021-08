Twee explosies aan luchthaven Kaboel: ‘60 doden en 140 gewonden’

Wat is er gebeurd?

Er vonden zeker twee explosies plaats aan de luchthaven van Kaboel. Een eerste ontploffing gebeurde bij Abbey Gate, een van de drie ingangen die gesloten werden na waarschuwingen voor een terroristische dreiging. Vervolgens volgde er nog een explosie in de buurt van een hotel iets verder.

Hoeveel slachtoffers zijn er momenteel?

De situatie is nog volop gaande, er is dus nog geen duidelijkheid over het exacte slachtofferaantal. Het Pentagon bevestigt wel in een persbericht dat er “een aantal Amerikaanse soldaten en Afghanen” om het leven is gekomen bij de “gruwelijke aanvallen”. Volgens Reuters gaat het over 12 Amerikaanse soldaten en marines, dat zouden twee overheidsfunctionarissen gezegd hebben.

BBC meldt dat er minstens 60 dodelijke slachtoffers zijn en er zouden ook 140 gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat bericht de openbare omroep op het gezag van een “hoge gezondheidsfunctionaris”.

Wie zit er achter de aanval?

Het is nog niet zeker wie er achter de explosies zit. Onder andere de Verenigde Staten hadden al gewaarschuwd voor een terreurdreiging aan de luchthaven. Het gevaar zou volgens Westerse inlichtingendiensten afkomstig zijn van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (IS-K), al is de aanval nog niet opgeëist en is dat dus geen zekerheid. De IS-K is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief. De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de taliban.

De dreiging was de aanleiding voor België om de evacuatiemissie Red Kite stop te zetten. “Gisteren kregen we informatie daarover via Amerikaanse en andere bronnen”, aldus premier De Croo tijdens een persconferentie donderdagvoormiddag. “Daarnaast is men bezig de toegang af te sluiten en slagen weinig mensen er nog in de luchthaven in te geraken.”

Hoe reageren de taliban?

Volgens PA Media hebben de taliban de aanvallen veroordeeld. Ze voegen er ook nog aan toe dat de explosies gebeurden in een gebied gecontroleerd door Amerikaanse troepen.

