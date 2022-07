‘Twee exen zeiden me dat mijn buik een probleem was. Toen begon ik te twijfelen’: 8 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. De Oekraïense ‘hobbyisten’ die de Russen het leven zuur maken met hun drones: ‘We willen de Russen doden. Zo niet maken ze óns af’

Het Oekraïense leger is al maanden in de weer om zoveel mogelijk drones het land binnen te krijgen. Het doel: de bijna 2.500 kilometer lange frontlijn in het oog houden. De Russen aan de andere kant doen hetzelfde.

“Zij zijn met veel, wij moeten het hebben van onze creativiteit. Onze grootste troef? Oplossingen zoeken met weinig middelen. Daar komen we een heel eind mee tegen de Russen”, zegt Dmytro (Dima) Podvorchansky, leider van het droneteam van het Dnipro 1 Bataljon van de Oekraïense Nationale Garde. Lees de reportage.

Het team lanceert zijn drones die geladen zijn met explosieven vanop twee vijfliterflessen. ‘Dat is veiliger dan ze vanuit je handen te laten vertrekken.’ Beeld Vincent Haiges

2. ‘Twee exen zeiden me dat mijn buik een probleem was. Toen begon ik te twijfelen’: zes bekende mannen over hun lichaam

Nu het tropisch warm wordt, halen ook mannen hun kortste short en hemdje boven. Hoe kijken zij naar hun buik, benen en biceps? Waar zijn ze trots op en waar schamen ze zich voor?

YouTuber Nathan Vandergunst, strafrechtadvocaat Sven Mary, professor Stijn Baert, acteur Jeron Dewulf, acteur/artiest Héritier Tipo en journalist Christophe Deborsu vertellen over hun lichaam. “Soms denk ik: damn, ik mag er wel wezen.” Lees hier hun getuigenissen.

(vlnr.) Jeron Dewulf, Sven Mary, Nathan Vandergunst en Héritier Tipo over hun lichaam. Beeld Damon De Backer, Jan De Meuleneir, Felix Rabou

3. De grote alcoholstudie: waarom je onder de 40 best helemaal niét drinkt

Een nieuwe studie suggereert dat een glaasje rode wijn per dag op latere leeftijd voordelen kan bieden. Experts zijn kritisch, maar één ding is duidelijk: voor je veertigste is drinken nooit een goed idee. “Toch ligt zelfs een leeftijdsgrens van 18 jaar hier moeilijk.”

De onderzoekers keken wereldwijd naar 22 gezondheidsrisico’s gelinkt aan alcoholconsumptie, zoals kankers en cardiovasculaire aandoeningen maar ook letselongevallen. Per leeftijdsgroep en geslacht werd nadien bepaald vanaf welke dagelijkse alcoholconsumptie er meer gezondheidsrisico’s zijn dan voor niet-drinkers. Lees het artikel.

Sfeerbeeld van de Gentse Feesten. Beeld Wannes Nimmegeers

4. Pascal Smet maakte een ernstige deontologische fout. Een fin de carrière is dan niet onlogisch

Het is goed mogelijk dat het uitgelekte lobbywerk van Uber de politieke loopbaan van Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit/one.brussels) beëindigt. Maar achter deze ene spectaculaire zaak gaat een breder fenomeen schuil.

Medelijden met de huidige staatssecretaris voor Stedenbouw en voormalige Brusselse minister van Mobiliteit is niet nodig, analyseert Bart Eeckhout. Niet zijn privécommunicatie is van belang, wel dat de politicus al te makkelijk toestond dat een privébedrijf voorkennis kreeg over het beleid. Lees de analyse.

Pascal Smet. Beeld Photo News

5. Expert waarschuwt voor nieuwe eurocrisis: ‘We zitten in de aanloop naar zo’n proces’

De angst voor een nieuwe eurocrisis laait weer op, nu de inflatie blijft stijgen en ook Italië in een politieke crisis is beland. Premier Mario Draghi wil opstappen, maar de president van Italië weigert dat ontslag te aanvaarden. De vrees is dat de politieke onrust overslaat naar de financiële markten.

“We gaan al richting een recessie. Als we daar nog een eurocrisis overheen jagen wordt het wel heel pittig”, zegt Harald Benink, hoogleraar banken en financiering aan de Tilburg University. Lees het interview.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz, Frankrijks president Emmanuel Macron en Mario Draghi tijdens de G7-top vorige maand. Beeld AFP

6. ‘Poetin heeft een wereldwijd drama gecreëerd, ook voor de Russen’: Vitali Klitsjko, ex-bokskampioen en burgemeester van Kiev

De Morgen sprak in Kiev, waar de Belgische ambassade deze week heropende, met burgemeester en bokskampioen Vitali Klitsjko (50). Hoe kijkt hij naar de oorlog? “De Russen vechten voor het geld, wij voor onze kinderen.”

“Het is duidelijk dat Poetin psychische problemen heeft. Hij is niet goed bij zijn hoofd en ik denk dat hij ook lichamelijk niet in orde is. Poetin heeft een wereldwijd drama gecreëerd, ook voor de Russen. Er komt een dag dat hij dat in zijn gezicht terugkrijgt.” Lees het interview.

Burgemeester Vitali Klitsjko, een imposante man met zijn meer dan twee meter lange en 112 kilo zware gestalte. Beeld Vincent Haiges

7. Tomorrowland blonk uit in alles waar onze regering in faalde tijdens de coronacrisis

Onder de tagline The Reflection of Love ging het eerste weekend van de 16de editie van Tomorrowland van start. Ons allerbeste exportproduct, oordeelt Katrin Swartenbroux.

“De heuvel waar ik bereid ben op te sterven ligt op De Schorre in Boom. Misschien komt het omdat ik allergisch ben voor chocolade of omdat ik met frieten niet veel op heb, maar Tomorrowland is het beste exportproduct dat ons land in huis heeft. Het kan mensen van over heel de wereld bekoren, die stomverbaasd reageren wanneer ik smalend reageer op hun jaloezie ‘dat ik zoveel geluk heb dat ik hier dichtbij woon’.” Lees de reportage.

Tomorrowland 2022. Beeld Stefaan Temmerman

8. Wat doen onze politici eigenlijk wél goed? Vijf commentatoren over wat er deugt aan het beleid

Een denkoefening. Omdat het zomer is. Omdat de Vlaamse regering met vakantie is, en de federale ploeg volgende week met vakantie vertrekt. De sfeer in de pers is een tikje aan de negatieve kant - zacht uitgedrukt. Zijn er dossiers of thema’s waarop onze regeringen wél goed presteren?

Onder lichte dwang gaan vijf krantencommentatoren op zoek naar wat er deugt aan het beleid. “Ik ben erg diep moeten gaan om dat te vinden.” Lees het artikel.