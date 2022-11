Twee doden op Rally van de Condroz: ‘Post voor plaats ongeval is ieder jaar een moeilijk punt’

Het is niet de eerste keer dat er dodelijke slachtoffers vallen op de Rally van de Condroz. Zondag ging het mis tijdens de zeventiende en voorlaatste klassementsproef. De wagen van piloot Emeric Rary en copiloot Fabrice Henry schoof van de baan. De auto raakte een klein muurtje, kwam op zijn flank terecht achter het muurtje en raakte daar enkele toeschouwers.

Bij het ongeluk vielen verschillende gewonden en kwamen twee mensen om het leven. Het gaat om een meisje van 16 jaar uit Hannuit en een jongen van 18 jaar oud uit Hoei. Volgens het parket van Luik begaven ze zich op het moment van de feiten naar een woning in de straat waarvan ze de bewoners kenden. “Ze stierven ter plaatse”, aldus de woordvoerder.

Op dezelfde locatie bevond zich de hele namiddag een groep luidruchtige jongeren die meermaals een opmerking kregen van de organisatie en ook gevraagd werden om de plaats te verlaten omdat die gevaarlijk was. De twee dodelijke slachtoffers maakten allicht geen deel uit van die groep, zegt het parket in een persbericht. Er wordt nu onderzocht of het tweetal zich in een verboden zone van het parcours bevond of niet.

Geert Reynaert (55) uit Ledegem was verantwoordelijk voor de baancommissarissen die het parcours moesten beveiligen. Tijdens de wedstrijd zat hij zelf in een caravan aan de start. “De baancommissarissen zijn drie keer gaan zeggen tegen die groep dat ze daar weg moesten gaan, maar ze wilden niet luisteren”, zegt Reynaert. “Post 16, vlak voor de plaats van het ongeval, is ieder jaar een moeilijk punt. Daarom waren er vijf baancommissarissen aanwezig. Maar ze werden iedere keer uitgejouwd door de toeschouwers. De veiligheidsmaatregelen zijn streng, maar wat kunnen we doen als mensen niet willen luisteren?”

Volgens Reynaert gaf het muurtje de toeschouwers een vals gevoel van veiligheid. “Als de auto tegen het muurtje tot stilstand was gekomen, was dit drama allicht niet gebeurd. Maar de wagen is bovenop de toeschouwers gekatapulteerd.”

De Rally van de Condroz is een van de tien wedstrijden van het Belgisch kampioenschap en trekt ieder jaar veel publiek. “Het is een mooi parcours, met heuvels en bossen”, zegt Reynaert. “Maar er vloeit ook veel alcohol. In ieder dorp waar de rally passeert, lijkt het wel nationale feestdag. Overal staan dranktentjes vlak bij het parcours. Bij andere rally’s staan die eet- en dranktententen veel verder.”

De piloot van de wagen raakte zelf gewond bij het ongeluk. Hij werd samen met zijn copiloot naar het ziekenhuis gebracht, maar ze zouden niet in levensgevaar zijn. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Volgens informatie van de stad Hoei is al het mogelijke gebeurd om de veiligheid rond de rally te garanderen.

Meteen na het ongeluk is de rally geannuleerd. Ook de prijsuitreiking ging niet door. Het parket van Luik is een onderzoek gestart en in het ziekenhuis van Hoei werd een crisiscel opgericht.

Tijdens de Rally van de Condroz vielen al eerder doden. In 2018 kwam een copiloot om het leven toen zijn wagen van de baan schoof en tegen een paal botste. In 2011 stierven twee toeschouwers bij een jammerlijk ongeval. De wagen van piloot Erik Moree ging toen van de baan en raakte een betonnen zitbank. Die werd in het publiek gekatapulteerd. Een 25-jarige vrouw en een vijftiger kwamen het om leven.

Wellicht het bekendste ongeval bij het grote publiek is dat uit 2003 waarbij een 15-jarige jongen omkwam. Ook toen raakte een wagen van de baan en schoof die in het publiek.