Twee doden na schietpartij in Nederlandse McDonald’s, verdachte (32) meldt zichzelf aan bij politie

De man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident, meldt de Nederlandse politie op haar website. Voordat de politie met het nieuws naar buiten trad, moest eerst onderzocht worden of hij daadwerkelijk als verdachte kon worden aangemerkt. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog door.

Volgens de politie is het ‘aannemelijk’ dat het de dader om de twee specifieke slachtoffers te doen was. Ooggetuigen meldden dat de dader woensdagavond rond 18 uur eerst eten bestelde in McDonald’s-vestiging aan de Floresstraat in Zwolle, alvorens hij naast de slachtoffers plaatsnam en het vuur op hen opende.

Over de toedracht van de schietpartij kan de politie nog niets zeggen. De slachtoffers zijn 57 en 62 jaar oud en komen uit Zwolle. De politie roept getuigen op zich te melden. Zo wordt gevraagd of mensen voor of na het schietincident een of meerdere personen hebben zien rennen of zien wegrijden.

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle, reageert geschrokken op het schietincident. “Mijn gedachten zijn bij alle getroffenen en de nabestaanden van de slachtoffers en bij iedereen die er ongevraagd ooggetuige van is geweest.” Ook hij kan nog niks zeggen over de toedracht van het incident.