Twee doden en meer dan 200 ongevallen met elektrische steps in jaar tijd op Vlaamse wegen

Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) vroeg de cijfers op bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Ze worden pas sinds oktober 2019 bijgehouden omdat de steps dan pas als afzonderlijke categorie werden genoteerd.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde raadt steprijders aan om een helm te dragen. "Uit medische verslagen van de ongevallen blijkt dat mensen heel vaak over de kop gaan bij zo'n ongeval, of ze komen met hun hoofd op de boordsteen terecht, of ze lopen een gebroken onderkaak op."

In de meeste gevallen, 130 van de 206 ongevallen, komt een step tegen of onder een auto terecht. Er zijn ook veel aanrijdingen met fietsers (29) of voetgangers (21).

Leeftijdsgrens

Voor Vooruit moet er een leeftijdsgrens komen voor de elektrische steps. "Onder de zestien zou je niet met zo'n step mogen rijden", vindt Lambrecht. Peeters zegt dat de kwestie aan bod komt tijdens overleg met alle mobiliteitsministers van het land. Federaal minister Georges Gilkinet (Ecolo) heeft al gezegd dat hij voor het einde van het jaar met oplossingen wil komen.