Twee dammen breken door in noorden van Brazilië, bijna zestig plaatsen getroffen

De noordoostelijke deelstaat Bahia beleeft een “gigantische tragedie”, zei gouverneur Costa nadat hij in een vliegtuig over het rampgebied was gevlogen. Sinds vorige maand wordt het noorden van Brazilië geteisterd door zware regenval en bereikten rivieren hoogten die in jaren niet zijn gezien tijdens het regenseizoen.

Sinds 23 december nam de neerslag verder toe en zaterdagavond brak de Igua-dam in de rivier de Verruga, nabij de stad Vitoria de Conquista in het zuiden van Bahia. In het plaatsje Itambé, dat de damdoorbraak meldde, regende het op vrijdag van zaterdag 14 uur lang. Zondagochtend brak een tweede dam door in de noordelijker plaats Jussiape.

Overleden

Op zondag overleed een 60-jarige man, het achttiende slachtoffer dat in de afgelopen weken is omgekomen door overstromingen en landverschuivingen. Gouverneur Costa vloog zondag over de steden Itabuna, Ilhéus en Itajuípe, in het zuiden van Bahia. “Ik kan me in de recente geschiedenis van Bahia geen ramp van deze omvang herinneren”, zo wordt hij geciteerd door de Braziliaanse krant Folha de São Paulo. “Het is angstaanjagend om te zien hoeveel huizen en straten volledig onder water staan.”

In Itabuna, een stad met 200.000 inwoners, is het centrum ondergelopen. De brandweer rukte uit om mensen uit hun huizen te redden, meldt persbureau Reuters. In de grootste stad van het zuiden van Bahia viel vrijdag een recordhoeveelheid regen van 110 millimeter. De regenval deed de rivier de Cachoeira, die door de stad stroomt, buiten haar oevers treden.

Volgens lokale autoriteiten zijn in de regio zeker 400.000 mensen getroffen door de overstromingen, zo’n 20.000 mensen hebben hun huizen verlaten, ruim 16.000 zijn dakloos geworden.