‘Twee collega’s de dood in gestuurd: wat heb ik fout gedaan?’

Marc Coenen: “Ik wilde achterhalen waarom een logische interventie zo de mist kon ingaan.”

“Die zondag reed ik vroeg in de ochtend voorbij die winkel aan de Koolmijnlaan, die al jaren leegstaat. Alles leek oké, maar een paar minuten later kreeg ik een oproep van een uitslaande brand in dat pand. Ik dacht: hoezo? Ik ben er net gepasseerd. Wellicht is dat het werk van een brandstichter. We rukten uit en kregen de brand snel onder controle. Maar bij een verkenningstocht rond het gebouw viel me op dat er uit een paar ramen rook naar buiten bleef drijven.”

Er was nog een tweede brandhaard?

“Dat kon niet anders. Ik stuurde een ploeg naar binnen via een zijstraat. In de keuken vonden ze inderdaad nog een brandhaard, en die hebben ze meteen geblust.”

“Inmiddels arriveerden er collega’s van een naburige gemeente. Ik vroeg of ze wilden kijken of er binnen nog iets aan het smeulen was. Het leek een routineklus, tot er plots pokkehete zwarte rook door het plafond brak en de ruimte in een vuurzee werd herschapen.”

Twee collega’s hebben het niet overleefd.

“Nee, en een derde raakte zwaar verbrand. Hulpverleners die tijdens een interventie slachtoffers worden: dat is de wereld op zijn kop.”

U werd meteen overvallen door schuldgevoel?

“Direct, ja. Ik ben zelf vader van twee zonen. Mijn drie collega’s zijn ook getrouwd en hebben kinderen. En ik had hen naar binnen gestuurd.”

“Bij elke interventie schatten we eerst de risico’s in. Als het niet veilig is, blijven we buiten. Dat is de basisregel.”

Hebt u dan een inschattingsfout gemaakt?

“Helemaal niet, we stonden machteloos. Dat bleek ook uit het officiële onderzoek van de FOD Binnenlandse Zaken. In het rapport staat: ‘De verschillende ploegen werden op een logische manier ingezet door de officier.’ Die conclusie was heel belangrijk voor mij, maar toch bleef het drama door mijn hoofd spoken. Daarom heb ik besloten om er een boek over te schrijven en naar antwoorden te zoeken.”

Hebt u ze gevonden?

“Ik heb vooral eindelijk rust gevonden. De voorbije twee jaar had ik vaak het gevoel dat ik gek werd. Het klinkt misschien raar voor een brandweerman, maar jaren geleden heb ik gedoctoreerd in de egyptologie en als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt. Net als toen doorploegde ik weer wetenschappelijke teksten. Bij filosofen, historici, genetici, biologen en psychologen ontdekte ik hoe het menselijke brein werkt op momenten van extreme stress. Dat gaf me troost. Mijn soms bizarre gedrag na die zondag bleek een normale reactie op een abnormale gebeurtenis.”

Marc Coenen, ‘Wat heb ik fout gedaan?’, Kritak Beeld rv

