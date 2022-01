Twaalfjarige die wijkagent met een mes stak in Peer wordt voorlopig drie maanden in instelling geplaatst

De wijkagent van de politiezone Kempenland stond gisterennamiddag het verkeer te regelen toen hij een discussie kreeg met het drietal. Daarbij stak de twaalfjarige jongen de agent in de rug. Hij werd ernstig gewond naar het ziekenhuis van Pelt overgebracht, maar is niet in levensgevaar.

De twaalfjarige jongen, zijn broer en moeder werden ter plaatse gearresteerd. De jongen zou school lopen in het Agnetencollege op de Collegelaan, waar de feiten zich afspeelden. Omdat de gewonde persoon lid is van de politiezone Kempenland, neemt de naburige politiezone Lommel het onderzoek over. Ook het parket van Limburg is ingeschakeld.

In de loop van de namiddag werden beide minderjarigen voorgeleid bij de jeugdrechter in Hasselt. Ten aanzien van de 12-jarige jongen luidt voorlopig de kwalificatie “poging tot doodslag”, ten aanzien van zijn oudere broer luidt de kwalificatie “weerspannigheid in bende”. De jeugdrechter legt de 12-jarige jongen drie maanden in een halfopen gemeenschapsinstelling op, bevestigt advocate Eylem Turan. Voor het verstrijken van die drie maanden een nieuwe evaluatie komen.

“Hijzelf is enorm aangeslagen. Het is een opeenstapeling van omstandigheden geweest en hij begrijpt niet hoe hij in die situatie terecht is gekomen”, aldus Turan. “Hij zegt dat hij op dat moment in paniek is geslagen en hij dan een wapen heeft gebruikt dat hij diezelfde dag had gekregen.”

‘Ontoelaatbaar’

Jeugdrechter Luk Versteylen zei eerder aan HLN dat het “uitzonderlijk” is dat de dader van een gewelddaad nog zo jong is. “We stellen wél vast dat er meer gewelddaden gepleegd worden door jongere kinderen, maar dat gaat dan vooral over jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar. Dat komt geregeld voor in het drillrap-fenomeen, waarbij jongerenbendes elkaar beconcurreren en rivaliseren en soms gewapend op straat lopen.”

Burgemeester Steven Matheï (CD&V) van Peer reageerde geschokt op de gebeurtenissen. “Onze bekommernis gaat in de eerste plaats uit naar de getroffen agent en alle andere collega’s. Geweld tegen politiemensen is compleet ontoelaatbaar. Hier gebeurde het dan nog op een wijkinspecteur die net een schakel moet zijn tussen inwoners en de politie. De wijkinspecteur staat ‘s morgens en ‘s namiddags aan de schoolomgeving en dat was ook donderdag het geval,” aldus burgemeester Matheï.