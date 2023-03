Twaalf jaar en al een moord gepleegd, hoe kan dat? ‘De achtergrond van zo’n jeugdige dader is vaak ellende’

De moord die twee Duitse meisjes van 12 en 13 afgelopen weekend begingen, zorgt voor een moeilijk spanningsveld: hoe rijm je die jonge leeftijd met zo’n gruweldaad? ‘De achtergrond van zo’n jeugdige dader is vaak pure ellende.’

“Na veertig jaar dienst bij de politie zijn er nog steeds gebeurtenissen die ons sprakeloos maken”, klonk het bij de lokale politie in Freudenberg, een dorpje zo’n 80 kilometer ten oosten van Keulen. Nadat de 12-jarige Luise zaterdagavond niet thuiskwam, werd haar lichaam op zondag in een bosje langs een fietspad aangetroffen. Neergestoken door twee meisjes, 12 en 13 jaar oud, zo bleek deze week. Ze gaven de feiten toe tijdens een tweede verhoor, waarbij psychologen en hun ouders aanwezig waren.

Volgens Duitse media zou een banale ruzie aan de moord ten grondslag liggen, al is dat voorlopig niet bevestigd door de openbaar aanklager, die (begrijpelijk) karig is met info. Hoe dan ook beroert het verhaal de gemoederen in Freudenberg en ver daarbuiten. Zo’n gruweldaad strookt niet met de leeftijd van de daders, kinderen herinneren ons aan onschuld.

Toch leert de geschiedenis dat jonge daders geen uitzondering zijn. Voor België bestaan er geen duidelijke cijfers – het Openbaar Ministerie maakt geen opdeling tussen moord, doodslag en onopzettelijke doding – maar binnen Europese landen zijn minderjarigen verantwoordelijk voor zo’n 2 tot 10 procent van de moord en doodslag, toont een onderzoek uit 2010.

In Nederland gaat het tussen 2000 en 2020 om 173 daders tussen 12 en 17 jaar, goed voor 4,1 procent van alle moorden. “De moordratio is gedaald, maar het aandeel jonge daders is door de jaren heen stabiel gebleven”, zegt professor Marieke Liem (Universiteit Leiden), die de cijfers analyseerde. Gemiddeld is zo’n dader 16, en het merendeel is een jongen. Wat in Duitsland is gebeurd, is dus zeker niet de maatstaf.

De karakteristieken zijn dat echter wel, zegt Liem. “Vaker dan volwassenen plegen jeugdige daders een moord samen, en in een derde van de gevallen is het slachtoffer ook minderjarig.” Ruzie met een niet-familielid vormt de helft van de motieven en vaak wordt een steekwapen gehanteerd, zeker als de moord samen wordt gepleegd.

Bulger-zaak

“Sowieso spreken we hier over een uitzonderlijk voorval”, zegt jeugdcriminoloog Els Dumortier (VUB). In België beslaat de categorie ‘moord, doodslag en onopzettelijke doding’ slechts 0,25 procent van het totale aantal jeugddelicten. “Toch is het een belangrijke vraag: wat moeten we daar als maatschappij mee aan?”

Ze verwijst naar de bekende Bulger-zaak uit 1993. In Liverpool ontvoerden twee jongens van amper 10 jaar toen een 2-jarige uit een grootwarenhuis en namen hem mee naar een verlaten spoorweg, waar ze de peuter folterden en nadien vermoordden.

“Die jongens werden onmiddellijk als twee monsters neergezet in de publieke opinie, en werden als volwassene berecht”, herinnert Dumortier zich. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde later ook het proces, dat de jongens als “verontrustend en beangstigend” hadden ervaren.

Dat maatschappelijke spanningsveld, waarbij de verwachting ontstaat om jonge daders als volwassenen te berechten, blijft echter aanwezig. “Een kwalijke evolutie, want in dit soort zaken zijn er eigenlijk alleen maar slachtoffers”, zegt Liem, die stelt dat bij zo’n jeugdige moord bijna altijd dezelfde conclusie terugkeert: “Als je kijkt naar de voorgeschiedenis of de gezinsachtergrond, dan zie je pure ellende.”

Bovendien valt niet te ontkennen dat kinderen van 13 nog een beperkt schuldbesef en norminzicht hebben. Ze handelen, zo heet dat dan, nog niet met ‘het oordeel des onderscheids’. Ook al lijkt het misschien ontzagwekkend kil dat je op die leeftijd een lijk naar de bosjes versleept. “Het is erg belangrijk dat we die aparte opdeling blijven hanteren”, zegt Liem.

In België geldt het jeugdstrafrecht vanaf 12 jaar, in Duitsland pas vanaf 14 jaar. Dat betekent dat de meisjes in principe niet verantwoordelijk geacht kunnen worden voor hun daden. Al betekent dat niet “dat er nu niets zal worden gedaan”, benadrukte het parket. Een plaatsing in de jeugdhulp behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van de omstandigheden.

Reïntegratie

“Het lijkt me nu vooral belangrijk om ook bereid te zijn om te luisteren naar die kinderen: wat ging er om in hun hoofd?”, zegt Dumortier. “Als het gaat over integratie is het vaak belangrijker dat een kind een normaal leven kan blijven leiden, eerder dan het achter slot en grendel te stoppen.”

Die reïntegratie is sowieso geen evidente klus. In een ander onderzoek kwam Liem namelijk tot de constatatie dat de kans op recidive bij jeugdige plegers van moord niet anders is dan bij volwassen daders. Zo’n 30 procent kwam na 1 jaar in contact met het gerecht, en zo’n 70 procent na 10 jaar. In zo’n 3 procent van de gevallen ging het opnieuw om moord. “Hoe jonger de leeftijd bij de moord, hoe hoger de kans op recidive”, aldus Liem. De juiste omkadering is dus ook naar de toekomst toe van cruciaal belang.

De Bulger-zaak toont echter hoe ook het individu natuurlijk een deel van de uitkomst bepaalt. Toen de twee daders op hun 18de op vrije voeten kwamen, kregen ze door de grote kans op een publieke lynchpartij beiden nieuwe identiteiten. Volgens Britse media leeft de ene nu een rustig en anoniem leven. De tweede werd al twee keer veroordeeld voor het bezitten van beelden van kindermisbruik.