Tv-zenders slaan handen in elkaar voor nieuwe awardshow

Het publiek kiest de winnaars voor zeven prijzen, een negenkoppige jury bepaalt de laatste drie prijzen. De jury wordt door de omroepen samengesteld uit drie vrouwen, drie mannen en drie mensen jonger dan dertig.

De omroepen zetten ook alles op alles om de nieuwe awards in de markt te zetten. De televisieshow zal zowel op Eén, VTM, Play4 als op de verschillende online platformen te zien zijn. De radio-uitzending zal live te beluisteren zijn op de verschillende zenders van VRT, DPG Media en SBS/Mediahuis en via livestream op de digitale kanalen.

“Echt alles wat je het afgelopen jaar gezien of gehoord moet hebben in de Vlaamse media wordt die dag, een hele dag lang, in de spotlight gezet”, luidt het in het persbericht.

Het is de bedoeling om van de awardshow een nieuwe traditie te maken. Er liggen nu al data vast voor de shows in 2024 en 2025. In verschillende landen bestaat dit al langer – het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld de Bafta’s, de Verenigde Staten de Emmy’s en Nederland de Gouden Televizier Ring –, maar eerdere pogingen in Vlaanderen liepen niet goed af. VTM had in haar beginjaren wel Het Gala van het Gouden Oog, maar dat stierf een stille dood in 1997.

Tussen 2008 en 2017 waren er ook de Vlaamse Televisie Sterren. Die prijzen werden stopgezet nadat enkele zenders uiteindelijk niet meer wilden meewerken door onder meer de ondoorzichtige procedure. Er was ook vaak kritiek op de nominaties en prijzen, bijvoorbeeld toen De ideale wereld in 2014 de prijs voor beste informatieprogramma won, en niet Het journaal of VTM Nieuws.