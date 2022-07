Tv-debat tussen kandidaten Brits premierschap plots onderbroken nadat presentatrice flauwvalt

Het debat tussen de twee Conservatieve kopstukken Rishi Sunak en Liz Truss − georganiseerd door TalkTV en de krant The Sun − was in volle gang, toen de dreun opeens te horen was. Een zichtbaar geschrokken en bezorgde Truss − die net aan het woord was − stapte meteen van achter haar spreekgestoelte, op de bron van het geluid af. Daarop viel het beeld weg. Rivaal Rishi Sunak was niet in beeld.

Aanvankelijk was niet duidelijk waarom het debat opeens stopgezet werd. Op de website van The Sun en TalkTV verscheen even later een bericht: “We verontschuldigen ons voor het onderbreken van dit programma”, stond daar te lezen.

TalkTV heeft intussen op Twitter gemeld dat presentatrice Kate McCann flauwgevallen is tijdens de uitzending. “Ze is in orde, maar we gaan op medisch advies niet verder met het debat. We verontschuldigen ons bij onze kijkers en luisteraars”, aldus het bericht.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners. — TalkTV (@TalkTV) 26 juli 2022

“Iedereen is in orde”, bevestigt ook presentator Ian Collins. “Dat is het goede nieuws. Rishi Sunak en Liz Truss zijn nog altijd in de studio. Ze spreken met lezers en beantwoorden hun vragen.”

Kate McCann was de enige presentator tijdens het debat op dinsdagavond, nadat haar copresentator Harry Cole moest afzeggen omdat hij een coronabesmetting had opgelopen. McCann is sinds januari politiek redacteur bij TalkTV. Daarvoor werkte ze onder meer voor Sky News en The Daily Telegraph.

Zowel Truss als Sunak heeft McCann via sociale media al beterschap gewenst.