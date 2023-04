Tussen het stakende personeel van Delhaize: ‘De top is zoals de eerste foto's: overbelicht en onderontwikkeld’

Zes weken. Zolang bevinden de Delhaiziens en Delhaiziennes zich al tussen hangen en wurgen. Blijven ze staken tegen de over­names door zelfstandigen of sijpelt er vertwijfeling in de rangen? ‘Het management verspreidt fake news. Het zijn net trollen uit Rusland.’

“De blok erop! We sluiten opnieuw de deuren!”, roept Jean-Jacques Lamotte. Hij is vakbondsafgevaardigde bij de socialistische ­vakbond FGTB (de Franstalige tegenhanger van ABVV). Vier caissières en de mannen van de ­afdeling groenten en fruit parkeren rode ­winkelkarretjes voor de schuifdeur van de Delhaize Charles Quint in Sint-Agatha-Berchem.

Na zes weken sluiting spelen de werknemers woensdag een kat-en-muisspel met de deurwaarder, die door de directie is uitgestuurd om de heropening van de winkels af te dwingen. Tijdens het paasweekend gebeurde dat ook al in Vlaanderen, woensdag kregen meerdere Brusselse Delhaizewinkels − zoals de Charles Quint − bezoek van een deurwaarder om de ­stakersposten op te breken.

Het personeel voelde de bui al hangen, want dinsdagavond was er een grote bestelling bij het distributiecentrum geplaatst. Woensdag werden er voor het eerst in weken opnieuw verse producten geleverd. “Ik heb gehuild toen we weer open moesten”, vertelt Lotje (38), die al zeventien jaar voor Delhaize werkt. Ze zit met haar collega’s op een rij stoelen voor de ingang van de winkel in shoppingcenter Basilix. Haar volledige naam wil ze niet in de krant, omdat de directie een spreekverbod heeft opgelegd.

Lotje leerde haar echtgenoot kennen bij ­Delhaize. Hij zit net als zij achter de kassa in Charles Quint. Haar moeder en haar schoonmoeder hebben hun hele leven voor Delhaize gewerkt. “Ik leef voor deze winkel”, zegt Lotje. “Maar wat ze ons nu proberen te lappen, is niet ernstig.”

De liefde voor ‘hun winkel’ zit diep bij het personeel van Delhaize. “De leeuw heeft altijd in mijn hart gezeten”, vertelt een 53-jarige werkneemster uit Asse. “Ik zou niet in een andere supermarkt kunnen staan. Ik ga ook nergens anders boodschappen doen, zelfs niet als er betere promoties zijn. Ik ben zelfs nog nooit in de Albert Heijn geweest, hoewel die tot onze groep behoort.”

De vergelijking met vliegtuigmaatschappij ­Sabena − ooit onze nationale trots − of de autofabrieken van Ford Genk of Renault Vilvoorde valt. Toen die sterkhouders van de Belgische economie omvielen, waren de reacties van het personeel even emotioneel.

Jeroen Van Bogaert, slager bij Delhaize Reet en afgevaardigde ACV Puls. ‘Het management stuurt fake news de wereld in om onze actiebereidheid te breken. Het zijn precies trollen uit Rusland.’ Beeld Franky Verdickt VOF

“Delhaize is een icoon in de supermarkt­branche”, zegt Gino Van Ossel, professor retail en distributie aan de Vlerick Bussiness School. “Het is de oudste nog bestaande supermarkt in België, maar bovendien een merk dat zich heel duidelijk van de andere onderscheidt. Dat geldt voor de consument, maar ook voor de werk­nemers. Het verklaart hun emotionele reactie: je hoort hen consequent over ‘mijn winkel’ spreken. Voor hen voelt het alsof ze zelf ­verkocht worden.

“Tegelijkertijd wordt dat gevoel erg gevoed door de vakbond”, vervolgt Van Ossel. “Het bijzondere aan dit conflict is dat de belangen van de werknemers niet met die van de vakbonden gelijklopen. Zij hebben hun eigen agenda. Bij een franchisering zal de syndicale afvaardiging sneuvelen en zullen zij hun beschermd statuut verliezen.” Om de hoek loeren ook de syndicale verkiezingen, die volgend jaar plaatsvinden. De staking bij Delhaize wordt zo een soort precampagne.

“Ik zie dat anders”, zegt Lotje. “Wij zijn echt als een familie. Precies daarom werk ik hier zo graag.”

Nadia Naji, covoorzitter van Groen, herkent die gehechtheid aan de supermarkt. Ze werkte zeven jaar bij Delhaize Westland in Anderlecht om haar studies en kot te betalen. “Als ik er binnenstap, herken ik de geur meteen. Ik babbel nog steeds met mijn klanten van toen. Ik heb hen jarenlang wekelijks gezien, ik ken hun gewoontes door en door. Zoals de man die voor zijn zieke vrouw zorgde. De enige keer in de week dat hij haar alleen liet, was om naar de Delhaize te gaan. Hij vertelde me zijn hele ­leven.

“Mijn collega’s hebben echt mee mijn leven gevormd. Zij zorgden voor spullen om mijn kot in te richten, zij sleurden mij erdoor tijdens de blok en de examens. Ik was ook getuige op de trouw van een van hen. Als je bij Delhaize werkt, wordt dat echt een deel van je identiteit.”

Delhaize Defré in Ukkel. Beeld Franky Verdickt VOF

Niet ‘de leeuw’ heeft fouten gemaakt volgens de werknemers, wel zijn managers of ‘de mensen op het verdiep boven de winkel’. “Voor mij is de leiding van Delhaize zoals de eerste foto’s: overbelicht en onderontwikkeld”, vindt Jeroen Van Bogaert. Hij werkt 29 jaar bij Delhaize, vandaag als slager in de vestiging in Reet. “Niet wij, maar zij hebben de moeilijkheden gecreëerd waarmee Delhaize vandaag geconfronteerd wordt. Zij hebben een log schip zo vaak van richting doen veranderen dat het helemaal uit koers is geraakt.”

Als afgevaardigde voor ACV Puls durft Van Bogaert wel man en paard noemen. Een voorbeeld uit de afdeling beenhouwerij: “In de loop van de jaren heeft de directie overal koeltogen geplaatst. Maar daar heb je extra personeel voor nodig en dat is niet te vinden. We moeten ook veel vlees weggooien omdat het niet goed bewaard wordt. Alleen de groenbak wordt daar beter van. Ik vind dat heel erg. De vorige baas van de vleesafdeling was zelfs een vegetariër, die kende niks van vlees. In de Delhaize in Reet staat een rijpingskast. Die is vijf jaar oud en al drie jaar stuk. We hebben er voor de grap nu een plastic papegaai in gezet, dat ding werkt toch niet.”

De top van Delhaize zou ook kwistig met desinformatie strooien. Van Bogaert, de slager in Reet: “Het management stuurt constant fake news de wereld in om onze actiebereidheid te breken. Het zijn precies trollen uit Rusland.”

Begin deze week ging de Delhaize in Reet net als alle andere Delhaizes in Vlaanderen weer open. Van Bogaert praatte op maandag en dinsdag urenlang met zijn collega’s. “De mensen zijn verward, ze weten echt geen blijf met zichzelf. De ene dag roept er eentje: ‘We staken en zetten door tot het bittere eind!’ De volgende dag wil diezelfde collega juist de winkel opendoen en voortwerken alsof er niks aan de hand is. De vechtlust gaat op en neer. Precies zoals hormonen.”

In Asse was de supermarkt maandag op slot tot er een deurwaarder opdaagde. De stakers werden bang, wandelden weg en de winkel ging gewoon open. “Niemand wil 500 euro ­betalen aan een deurwaarder voor zo’n actie. De vakbond betaalt die ook niet voor jou”, zegt William T’Sas (BBTK) van Delhaize Asse. Ook in de rest van Vlaanderen gingen maandag de Delhaizes, al dan niet door uitgestuurde deurwaarders, weer open. “Het is wat afwachten wat we nu verder zullen doen”, zegt T’Sas. “Er heerst een sfeer van: heeft het allemaal nog wel nut om voort te doen?”

Delhaize Charles Quint. Beeld Franky Verdickt VOF

Delhaize biedt intussen gesprekken met pyschologen aan. Van Bogaert: “Het gaat om psychologen die het gewend zijn om in rampsituaties hulp te bieden. Zoals na de aanslagen van 22 maart 2016. Dat is toch hypocrisie in het kwadraat: de directie heeft zelf een ramp ­veroorzaakt en nu geven ze je een klein doekje − een gesprek met een psycholoog − voor het bloeden.”

Sommige werknemers zien na de eerste schok wel in dat een overname misschien de beste kans op werkzekerheid is. “De winkels in eigen beheer maken verlies. Er is al twintig jaar een neerwaartse beweging bezig”, zegt Van ­Ossel. “Stilaan zijn we op een punt in het conflict beland dat ze wel willen luisteren naar wat zo’n overname zou kunnen betekenen.”

Volgens hem staat het vast dat er ook in de toekomst nog supermarkten zullen verdwijnen. “Kijk naar de cijfers: in 2000 waren er zestig maxi-GB’s, vandaag zijn er nog veertig. We hadden 23 jaar geleden zes Makro’s, vandaag is er geen enkele meer. Er zijn nog zeven Cora’s maar die maken al jaren verlies. Ik geef u op een blaadje dat er in 2030 geen 47 hypermarkten, zoals vandaag het geval is, meer zullen zijn.”

Na vijf weken sociaal conflict is er sprake van een verbrokkeld vakbondsfront. De syndicaten spanden aparte juridische procedures aan tegen het verbod op de stakingsposten en ze lijken een verschillend einddoel voor ogen te hebben. Terwijl de ‘rooien’ (BBTK-Setca), de grootste vakbond bij de supermarktketen, zich volledig zouden blijven verzetten tegen de franchiseplannen, zouden ‘de groenen’ (ACV Puls) en ‘de blauwen’ (ACLVB) er intussen van uitgaan dat aan de uitverkoop van de 128 winkels niet meer te tornen valt. Zij zouden dus eerder mikken op extra garanties voor het personeel.

De syndicaten zelf ontkennen de verdeeldheid in hun rangen. “We gaan echt allemaal voor hetzelfde”, zegt Katrien Degryse (secretaris voor Gent bij BBTK), die woensdag zij aan zij met de andere vakbonden in Zaandam ging protesteren om er aan de ingang van de aandeelhoudersvergadering stampij te maken. “Er zijn slechts verschillende nuances en klemtonen”, vult ze aan. “We moeten de neerwaartse spiraal voor onze mensen tegenhouden.”

Vrijdag waren er 107 winkels open en 21 gesloten. Alle winkels waren open in Vlaanderen, in Brussel hielden er 14 de deuren dicht, in Wallonië 7. De taalgrens blijkt in ons land dus de ­demarcatielijn voor de actiebereidheid. In heel het land lijkt de goesting om te staken wel ­gestaag af te nemen.

In de Delhaize Charles Quint in Brussel heeft een deurwaarder woensdag de winkel heropend. Veel rekken staan nog leeg. Beeld Franky Verdickt VOF

Donderdag waren er nog vijf supermarkten meer dicht dan op vrijdag. Bij Delhaize Defré in Ukkel werden op de parking nog houten pallets in brand gestoken. De Delhaize in Westland ­Anderlecht bleef potdicht. Sacha Tenaerts (38), délégué bij de Franstalige vakbond CNE, werkt daar al 18 jaar. Hij staakt vanaf de eerste dag dat het nieuws over de franchisering bekend raakte, 7 maart. “Ik vrees dat de toekomstige zelfstandigen van de Delhaizes mij en vele andere oudere werknemers zullen ontslaan.

“Ik geloof geen seconde dat zij de huidige cao zomaar zullen overnemen. Die zal misschien nog even gelden, maar daarna zullen wij aan de deur worden gezet. Ik heb 18 jaar anciënniteit, waardoor ik veel duurder ben dan een beginnend werknemer. Per maand krijg ik nu 2.050 euro voor 35 uren per week. In een franchise geldt een gemiddeld salaris van 1.400 euro voor 38 uur en krijg je wellicht niet dezelfde extra­legale voordelen. Ik heb de rekening gemaakt: ik zou minstens 8.000 euro minder per jaar gaan verdienen. En dat terwijl de CEO 6,5 miljoen euro per jaar vangt!

“Let wel: ik wil die franchisenemers niet ­diaboliseren. Mocht ik in hun schoenen staan, dan zou ik ook op het loon van mijn werknemers beknibbelen. Wij weten dat deze strijd nog lang en hard zal zijn. Want het gaat hier niet om de kruidenier om de hoek, maar om een multinational.”

Vakbondsmilitanten vrijdag in Zellik. Beeld Wouter Van Vooren

Vrijdag dagen een vijftigtal vakbondsmilitanten − vooral van het Franstalige CNE − om 15 uur op aan het distributiecentrum in Zellik bij Brussel. Het gaat om een ‘ninja-actie’: een plotse, onaangekondigde blokkade.

In hun groene en rode hesjes houden ze de trucks van Delhaize, die de supermarkten bevoorraden, tegen. “Wij zijn hier. Wij blijven hier. Wij vertrekken niet”, scanderen ze. Bij het ter perse gaan bleef de actie beperkt tot wat geroep en getier tussen de militanten en de truckchauffeurs. Anderhalve week geleden liep een gelijkaardig protest aan het Zellikse depot wel serieus uit de hand.

Nog veel meer vakbondsleden planden oorspronkelijk om naar Zellik af te zakken − er was sprake van een opkomst van 500 mensen, maar zagen daar uiteindelijk van af.

Het is typerend voor de huidige twijfel bij de Delhaiziens en Delhaiziennes: het verzet duurt al zes weken, net als de onverzettelijkheid van de directie. Degryse: “Vergis u niet: staken is niet leuk. Wij zijn geen luiaards. Velen worden moedeloos van deze hele toestand.”

Wat verklaart de hardnekkigheid van de Waalse en Brusselse stakers? Waarom lijken de Franstaligen diehards en de Vlamingen twijfelaars? In Wallonië en Brussel gingen vanaf het begin meer winkels helemaal dicht. In Vlaanderen kozen ze vaak voor een andere strategie: de deuren van de winkels zaten op slot, maar binnen bleven wel mensen aan het werk. “Die mensen kregen elke dag opnieuw dezelfde ­slides over de plannen van Delhaize te zien”, legt vakbondssecretaris Degryse uit.

Beeld Franky Verdickt VOF

“In die slides stonden halve waarheden. Zo werd beweerd dat door cao 32 bis dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden zouden gelden na de overname door een zelfstandig uitbater. Maar wat er niet bij werd gezegd, is dat die uitbater daarvan mag afwijken door ‘economische noodwendigheid’. Die halve waarheden hebben bij veel Delhaiziens voor twijfel en onzekerheid gezorgd, waardoor meer mensen weer aan het werk zijn gegaan. Omdat de winkels in Wallonië en Brussel gesloten bleven, hebben ze daar die beweringen niet gehoord.”

Het verschil tussen Vlaanderen en Franstalig België is niet nieuw. Ook bij vorige stakingen roerden de Franstaligen zich meer dan de Vlamingen. “Dat verschil is er altijd geweest”, zegt William T’Sas van Delhaize Asse. “Bij de vorige reorganisatie in 2014 zei een secretaris in Brussel op een bepaald moment − het was toen drie uur in de namiddag: ‘Gooi drie winkels dicht!’ In minder dan een kwartier werden dertien winkels gesloten. Dat is niet evident: het is veel makkelijker om een winkel te sluiten voor ­opening.”

Het gaat ook gewoon om statistiek. In Vlaanderen is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt − lees: ook korter geschoolde werk­nemers zullen er relatief makkelijk aan werk raken. In Wallonië is die krapte er minder, waardoor mensen zich meer aan hun huidige job vastklampen en dus bereidwilliger zijn om te staken.

Volgende week wordt een belangrijke week, met het sectoroverleg op 17 april en het verzoeningsgesprek op 18 april, waar de bemiddelaar de partijen rond de tafel brengt. “Ik verwacht daar niet meteen resultaat. Daarvoor is er te veel gebeurd”, zegt Gino Van Ossel.

Delhaize laat weten hoopvol te zijn over dat eerste overlegmoment. “We blijven naar een serene dialoog streven”, zegt hun woordvoerder Karima Ghozzi.

De kans dat Delhaize de verzelfstandiging nog zal terugschroeven, lijkt klein. In shoppingcenter Basilix zagen ze dat afgelopen woensdag anders. “In 2014 hebben wij in Brussel onze vaste uurroosters kunnen behouden, omdat we hebben volgehouden. We gaan ook deze keer tot het gaatje”, klinkt het bij een caissière met meer dan dertig jaar anciënniteit.

Het kat-en-muisspel zet zich woensdag een hele dag door aan de supermarkt met het leeuwenlogo. Als er opnieuw een deurwaarder aankomt − het personeel verschanst zich met een pannenkoek in de nabijgelegen taverne − gaat de winkel weer open.

“Dag mevrouw! Wat lang geleden”, roept ­Lotje naar een klant, die even later met een ­gevulde winkelkar naar buiten komt. Ze kussen ­elkaar.

“Ik heb nog niet alles kunnen vinden”, zegt de vrouw. “Is de winkel morgen weer open?”

“Ik hoop van wel”, antwoordt Lotje.

Doet ze dat dan? “Ik steun de staking voor 200 procent. Maar anderzijds hoop ik ook echt dat er een oplossing komt. Dit is niet langer houdbaar. Mijn man is er letterlijk ziek van. De onzekerheid weegt. En ik zou ook weer graag de klanten bedienen. Dat is mijn lang leven.”