Tussen grappig en gruwelijk: de onverschrokken U.S. Marshal keert terug in 'Justified: City Primeval’

Acht jaar na haar finale keert de ­Amerikaanse ­neowesternreeks Justified terug naar het scherm met Justified: City Primeval. Niet alleen de revival is ­enkele van uw tv-avonden waard, ook de oude serie is de moeite om te (her)bekijken.

Met een half opgestoken wijsvinger op heuphoogte wist U.S. Marshal Raylan Givens (Timothy Olyphant) zes seizoenen lang penibele situaties te pareren in Justified (2010-2015). Het was alsof hij een bezwerende invloed uitoefende op het universum, een beetje zoals de Force uit Star Wars, maar dan met zijn bovenmenselijke machismo als magische kracht. Justified was het soort reeks waarin er altijd wel een vuistgevecht om de hoek lag. Een spervuur van intriges waarin een conversatie altijd vroegtijdig kon worden afgebroken met een kogel door iemands hoofd. Met mannelijke personages die net een paar centimeters groter waren dan het leven zelf, en in hun vrije tijd steevast whisky zaten te zuipen in een duistere kroeg. En ook de vrouwen in de reeks bleven stevig op hun benen staan met een paar glazen drank op – of een pas afgevuurde shotgun in hun handen.

Terug naar huis

Justified, waarvan de zes seizoenen bij ons te bekijken zijn op Disney+ en Amazon Prime Video, speelde zich af in de Amerikaanse staat Kentucky. Deels in de middelgrote stad Lexington, maar de interessantste gebeurtenissen voltrokken zich in Harlan County: een verpauperde provincie in het zuidoosten van de staat, waar de steenkolenindustrie het sinds de jaren vijftig moeilijker en moeilijker begon te krijgen, en de daaruit ontstane generatiearmoede ervoor zorgde dat de ongeveer 20.000 inwoners andere manieren moesten zoeken om te overleven.

Harlan County is meteen ook waar het hoofdpersonage geboren en getogen is. Givens’ steenharde jeugd heeft hem geboetseerd tot het soort flik die de dingen graag oldskool doet: niet alleen door het dragen van die al te anachronistische stetsonhoed, maar ook door zijn radheid met het dienstwapen. Justified begon met Givens die in de juridische penarie was geraakt omdat hij in Miami een drugdealer overhoop had geknald, nadat hij de man 24 uur de tijd had gegeven om de stad te verlaten. Gelukkig haalde de andere als eerste zijn blaffer boven, maar toch bedachten Givens’ oversten een originele straf: een overplaatsing naar Lexington, Kentucky, zodat het rechtsgebied ook Harlan County overspant. En daar zaten er die nog een eitje met hem te pellen hadden.

Zoals Boyd Crowder (Walton Goggins), Givens’ oude jeugdmakker en ex-collega uit de steenkolenmijn, die in Harlan County bleef en dus maar de penoze in ging. Lange verblijven in de gevangenis maakten een belezen man van hem, waardoor hij nu woorden kan debiteren met meer lettergrepen dan zijn streekgenoten kunnen bijhouden – maar dan wel met dezelfde langgerekte drawl.

Boyd Holbrook als gangster Clement Mansell (l.) en Timothy Olyphant als U.S. Marshal. Beeld Chuck Hodes/FX.

Met Justified: City Primeval, een late nieuwe jaargang, keert die onverschrokken tv-klassieker nu terug naar het scherm. Opnieuw met Olyphant als Givens, maar dan in een compleet andere setting: het broeierige zuidoosten van Kentucky werd vervangen door het kille Detroit, waar de Marshal wordt ingelijfd in een taskforce om de glibberige, gewelddadige, lijpe gangster Clement Mansell (Boyd Holbrook) – aka The Oklahoma Wildman – te klissen. Tegelijkertijd heeft hij nu een tienerdochter, Willa (vertolkt door Vivian Olyphant, de dochter van de acteur), die hij moet behoeden voor de duivelse verlokkingen van de grootstad.

De reeks staat vanaf woensdag op Disney+, na een eerste uitzending op de Amerikaanse kwaliteitszender FX in juli. Na die eerste uitzending kreeg de serie alvast lovende kritieken. City Primeval, zo beloofde uitvoerend producer Sarah Timberman tijdens een recent panelgesprek over de reeks in Austin, is opnieuw de serie die “op haar beste momenten een balans vindt tussen onverwachte wendingen, poëzie en brutaliteit. Een constante jux­ta­po­sitie van grappige en gruwelijke dingen”.

Complexe personages

Crowder, maar ook andere (rand)figuren die de revue passeerden in zes jaren Justified, zijn het soort complexe personages die alleen maar uit de pen van Elmore Leonard konden zijn gevloeid. Romans en verhalen van die in 2013 overleden misdaadschrijver werden doorheen de afgelopen decennia al verfilmd als Get Shorty (1995), Quentin Tarantino’s Jackie Brown (1997, gebaseerd op de roman Rum Punch) en Out of Sight (1998). En daarna volgde dus Justified, onder meer gebaseerd op Leonards kortverhaal Fire in the Hole (2001). Ook de revival vloeit voort uit een werk van de auteur: het verhaal van zijn City Primeval (1980) werd door de scenaristen vertimmerd om het originele hoofdpersonage te vervangen door Givens.

Al deze antecedenten uit de hard-boiled misdaadliteratuur hebben een paar dingen gemeen met het unieke criminele universum van Justified. Hun dubbelgespierde dialogen, bijvoorbeeld: volgens Leonards schrijffilosofie worden personages het beste getypeerd door de dingen die ze zeggen tegen elkaar. Daarnaast ontleent de reeks zijn rauwe naturalisme aan dit literaire bronmateriaal. De schurken zijn schurken geworden door de economische uitzichtloosheid van hun leven, en de held kan geen lamme goedzak zijn omdat hij in hetzelfde ruwe milieu is grootgebracht.

“Ik spendeer altijd voldoende tijd aan mijn slechteriken, omdat ze interessant zijn”, zei Leonard ooit in een interview rond zijn medewerking aan Justified. “Omdat ze amusant zijn. Maar dan moet je ook de protagonist amusant maken, om daarmee te kunnen concurreren.”

Te zien op Disney+ en Amazon Prime Video