‘Tussen 500 en 800 euro uitsparen op energiefactuur’: PS wil verlaagd tarief voor 1,5 miljoen gezinnen

Het sociaal energietarief helpt kwetsbare huishoudens bij het betalen van hun torenhoge energiefactuur. Zowat 1 miljoen Belgische gezinnen doen er vandaag een beroep op. Maar voor de PS moeten ook de gezinnen die net buiten het sociaal tarief vallen financiële steun krijgen. Dat hebben partijvoorzitter Paul Magnette en vicepremier Pierre-Yves Dermagne zopas gezegd tijdens een persconferentie op het partijhoofdkwartier.

Concreet vraagt de PS de invoering van een ‘gemiddeld tarief’ voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief, maar wier inkomen ook niet hoger ligt dan het mediaan loon. Het doel is om deze groep een verlaagd tarief te laten betalen dat tussen het sociaal tarief en het normale markttarief ligt. “De gemiddelde winst voor de betrokken huishoudens zou in de orde van 500 tot 800 euro per jaar liggen”, zegt Magnette. Het zou gaan om ongeveer 1,5 miljoen gezinnen.

Voor Magnette is de maatregel van groot belang omdat net deze groep tussen de plooien van het beleid dreigt te vallen. Terwijl de meest kwetsbare gezinnen worden geholpen via het sociaal tarief, kunnen de hogere inkomens terugvallen op de automatische loonindexering. Een studie van consultancybureau PwC heeft recent aangetoond dat het sociaal tarief een krachtig instrument is om kwetsbare gezinnen te beschermen tegen de historisch hoge gas- en stroomprijzen. Het is al langer bekend dat vooral de hogere inkomens verhoudingsgewijs winnen bij de indexering.

Vermogenstaks

Het voorstel om een ‘gemiddeld tarief’ in te voeren maakt deel uit van een breder pakket aan koopkrachtmaatregelen dat de PS maandagmiddag heeft gepresenteerd. De meeste daarvan zijn al langer gekend. Zo ijveren de Franstalige socialisten voor het behoud van de automatische indexering, voor een herziening van de loonnorm en voor een verhoging van de minimumlonen. Daarnaast wordt gepleit voor een fiscale hervorming die de lagere middenklasse 100 euro per maand moet opleveren.

De fiscale hervorming zelf zou 3 miljard euro kosten. Het volledige pakket 6,5 miljard euro. Dat geld wil de PS ophalen via belastingen op vermogen. De bestaande effectentaks moet stevig aangescherpt worden. Er is nood aan een progressieve vermogensbelasting, met een tarief dat oploopt tot 1,5 procent voor wie een netto vermogen hoger dan 5 miljoen euro bezit (exclusief de eigen woning en onderneming). De vrijstelling van de heffing op de meerwaarde op aandelen moet weg. En de ‘overwinsten’ van energiebedrijven zouden worden afgeroomd.

Magnette hoopt dat de federale regering eind mei over het koopkrachtpakket kan debatteren, wanneer de expertengroep Koopkracht en Concurrentievermogen, aangesteld door premier Alexander De Croo (Open Vld), haar eerste verslag klaar heeft. Hij verwacht ook voorstellen van de andere coalitiepartners. De liberalen, met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op kop, hebben al duidelijk gemaakt dat ze de voorstellen van de PS niet lusten. Onhaalbaar en onbetaalbaar, luidt hun analyse.