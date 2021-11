Turkije zet 15 Syrische vluchtelingen het land uit om bananenprotest: ‘Ze beledigen het Turkse volk’

Twee weken geleden gingen op sociale media beelden rond uit een reportage in Istanbul van Kanal Dünya, waarin te zien was hoe een jonge Syrische vrouw in discussie ging met een groep Turken. Een van de mannen beklaagde zich erover dat Syriërs in de watten worden gelegd, terwijl mensen als hij in armoede leven. “Ik kan niet eens een banaan eten, maar jullie kopen kilo’s bananen.”

In reacties daarop zetten tal van mensen, de meesten Syrische vluchtelingen, video’s op sociale media waarin ze bananen eten. Op TikTok staat een filmpje van jonge mannen die in een kapperszaak lachend op bananen kauwen.

Eind vorige week werden in Izmir zeven Syriërs door de politie opgepakt. Ze werden aangeklaagd wegens verstoring van de openbare orde, haatzaaien en het “beledigen van het Turkse volk”. Aan uitzetting uit Turkije wordt gewerkt. Het ministerie van Migratie liet weten dat er wordt gewerkt “aan het opsporen van alle provocatieve posts” en dat er “juridische maatregelen” worden genomen “tegen degenen die ze maken”. Maandag werden acht Syriërs gearresteerd, onder wie een minderjarige, die naar een centrum voor jeugdige delinquenten is gestuurd.

3,6 miljoen vluchtelingen

Turkije herbergt ongeveer 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen en een miljoen migranten uit andere landen. De Syriërs hebben, als enigen, een soort vluchtelingenstatus, waardoor ze recht hebben op sociale voorzieningen. Ze krijgen gratis medische zorg en onderwijs, de armsten ook bijstand.

In het begin van de Syrische burgeroorlog werden de gevluchte ‘broeders en zusters’ in Turkije met open armen ontvangen, niet alleen door de regering, vaak ook door de bevolking. De verwachting was dat de oorlog spoedig over zou zijn en dat ze dan zouden kunnen terugkeren. Maar hoe langer hun verblijf duurde, hoe luider het geklaag in de Turkse samenleving.

Die onvrede straalt ook af op de regering, die dit alles mogelijk maakt. De centrum-linkse oppositiepartij CHP probeert zich te profileren met populistische beloften over het onmiddellijk terugsturen van alle Syriërs zodra de partij aan de macht komt, mogelijk na de verkiezingen in 2023. Af en toe nemen de autoriteiten een maatregel om aan de sentimenten van het morrend volk tegemoet te komen.

Intussen is de werkelijkheid een heel andere. De overheid lijkt zich al lang neergelegd te hebben bij het idee dat een groot deel van de Syriërs wellicht voorgoed in Turkije zal blijven, en werkt stilzwijgend aan hun integratie.