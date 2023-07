Turkije vaardigt arrestatiebevel uit tegen koranverbrander Stockholm

Paludan wordt “het publiekelijk beledigen van religieuze waarden” ten laste gelegd, melden Turkse media. De politicus laat aan een Zweedse krant weten de aanklacht niet serieus te nemen. “Ik lach”, reageerde hij. “Ik heb geen plannen om Turkije te bezoeken.” Turkije heeft nog negen andere arrestatiebevelen uitstaan vanwege koranverbrandingen in de Zweedse hoofdstad.

De koranverbranding was een van de redenen voor Turkije om lang dwars te liggen bij Zweedse toetreding tot de Navo. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak zijn onvrede uit over de verleende toestemming voor het protest. Volgens Erdogan had het Scandinavische land zo’n beledigende en provocerende actie moeten verbieden. Zweden schaart de actie onder de vrijheid van meningsuiting.

NAVO-lidmaatschap

Op de NAVO-top van vorige week zei Erdogan dat hij zijn verzet tegen het Zweedse NAVO-lidmaatschap zou staken, maar vrijdag zei hij dat Zweden eerst nog actie dient te ondernemen. De Turkse president heeft Zweden er meermaals van beschuldigd Koerdische terroristen in bescherming te nemen. “Het zou in het belang van Zweden zijn als ze concrete stappen zetten in de strijd tegen terroristische organisaties en in het uitzetten van terroristen. We verwachten dat de beloften worden ingelost.”

Eerder deze week stond opnieuw een koranverbranding gepland in Stockholm, dit keer bij de Iraakse ambassade. Het heilige boek voor moslims is uiteindelijk niet in brand gestoken, maar vertrapt. De aankondiging leidde tot ophef in Irak. Een menigte bestormde de Zweedse ambassade in Bagdad en stak het in brand; personeelsleden kwamen met de schrik vrij.

De Zweedse ambassade werd een paar weken geleden ook bestormd, nadat een christelijke migrant uit Irak een koran had verbrand in de buurt van een moskee in Stockholm. De Zweedse regering heeft vrijdag besloten om iedereen uit voorzorg voorlopig terug te halen naar Stockholm. Irak zette de Zweedse ambassadeur donderdag al uit.

Ericsson

Het Zweedse telecombedrijf Ericsson onderzoekt of de Iraakse regering de werkvergunningen van hun werknemers in Irak heeft ingetrokken, en wat de eventuele gevolgen daarvan zijn. Iraakse staatsmedia meldden donderdag dat Bagdad de vergunningen opschort uit protest tegen de koranverbranding, maar dat werd vrijdag weersproken door een adviseur van de Iraakse premier.

Toch spreekt Ericsson zich expliciet uit tegen de koranverbrandingen: “De incidenten in Zweden, waaronder het verbranden van de heilige koran, zijn zeer beledigend voor religieuze overtuigingen en waarden van moslims over de hele wereld”, zei een vertegenwoordiger van Ericsson. “Deze daad weerspiegelt niet Ericssons kernwaarde van respect.”