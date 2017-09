Een rechtbank in Istanboel heeft gisteren de vrijlating van de Turkse journalist Kadri Gursel bevolen. Vier andere journalisten die aangeklaagd zijn in de rechtszaak tegen 17 medewerkers van oppositiekrant Cumhuriyet blijven in hechtenis.

Kadri Gursel freed, greeted by his wife and supporters pic.twitter.com/3n3wnMLMpw — Fulya Özerkan(@ FulyaOzerkan) 24/09/17 02:00 Kadri Gursel freed @AFP pic.twitter.com/5EAX9eA9qx — Fulya Özerkan(@ FulyaOzerkan) 24/09/17 02:00 De rechter besliste om een van de meest gerespecteerde Turkse journalisten vrij te laten na elf maanden gevangenschap, hoewel Kadri Gursel op 31 oktober opnieuw voor de rechter zal moeten verschijnen waar hij terechtstaat voor "terroristische activiteiten".