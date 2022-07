Turkije houdt Russisch vrachtschip tegen met ‘gestolen Oekraïens graan’

Het vrachtschip Zhibek Zholy vertrok in juni uit de haven van Berdiansk, een Oekraïense haven in het zuidoosten van het land te midden van de door Rusland bezette regio Zaporizja. Na een reis over de Zwarte Zee werd het tegengehouden door de Turkse douane voor de havenstad Karasu.

Dat naar aanleiding van beschuldigingen uit Kiev dat de vracht van het schip, 7.000 ton graan, gestolen zijn door de Russische bezetter uit Oekraïne. De Oekraïense procureur-generaal verzocht in een brief het Turkse ministerie van Justitie het schip tegen te houden en “een inspectie van dit zeeschip uit te voeren, graanmonsters in beslag te nemen voor forensisch onderzoek en informatie te eisen over de locatie van dit graan”.

Verwarring

De echte herkomst van het graan achterhalen is een lastige kwestie, omdat het door Rusland geïnstalleerde bestuur beweert dat het samenwerkt met lokale boeren om het graan te verkopen aan onder andere Irak, Iran en Saudi-Arabië. De autoriteiten in de Zapoizja-regio schepten ook al op met het vertrek van het schip uit Berdiansk, omdat het “het eerste commerciële schip zou zijn dat het bezette gebied verlaat”.

Ondertussen probeert de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov vooral verwarring te zaaien. Hij beweert dat het schip wel degelijk onder Russische vlag vaart, maar aan Kazachstan toebehoort. “De lading werd vervoerd op basis van een contract tussen Estland en Turkije”, vertelt Lavrov aan verslaggevers. Hij ontkent dus dat Rusland iets met de kwestie te maken heeft.

Turkije zelf, dat een bemiddelende rol wil spelen tussen Moskou en Kiev en dus verveeld zit met de kwestie, zegt het schip voorlopig vast te houden voor de kust van Karasu tot alle inspecties en het onderzoek naar de herkomst van het graan afgerond zijn. Vasyl Bodnar, de Oekraïense ambassadeur in Turkije, hoopt alvast dat Turkije de vracht in beslag zou nemen.