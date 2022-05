Turkije dreigt stokje te steken voor NAVO-wens van Zweden

“De regering heeft beslist de NAVO op de hoogte te brengen van de wil van Zweden om lid te worden van de alliantie”, zei premier Andersson. “We verlaten een tijdperk en gaan een nieuw binnen”, zei ze nog, aan de zijde van Ulf Kristersson, hoofd van de belangrijkste oppositiepartij Moderaterna.

“In Zweden is er heel wat dat het waard is om verdedigd te worden, en volgens onze inschatting gebeurt dat het best binnen de NAVO”, zei Andersson maandag. “We leven in een gevaarlijke tijd”, aldus Kristersson, die ook van een “historische dag” sprak.

De partij van de premier, de sociaaldemocraten, had zondag haar standpunt voor een toetreding tot de verdragsorganisatie bekendgemaakt. Bedoeling is de komende dagen de aanvraag samen met Finland in te dienen. Eerder had ook Finland aangekondigd het lidmaatschap van de alliantie te zullen aanvragen. Het parlement moet het licht daarvoor nog op groen zetten, maar dat lijkt een formaliteit.

De buurlanden hebben een lange geschiedenis van neutraliteit in tijden van oorlog. Door de Russische invasie in Oekraïne is daar nu een einde aan gekomen.

Turkije heeft bezwaren

Ondanks bezwaren van NAVO-lid Turkije verwacht de secretaris-generaal van het bondgenootschap, Jens Stoltenberg, dat zowel Zweden als Finland snel kan toetreden. Turkije is niet van plan zijn goedkeuring te verlenen aan een eventuele toetreding tot de NAVO van Zweden en Finland, zegt president Erdogan. De dertig lidstaten moeten nieuwe leden unaniem goedkeuren. Turkije verwijt Zweden en Finland onderdak te bieden aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Volgens Erdogan werft de PKK vooral in Zweden nieuwe rekruten. Hij omschreef beide landen als “gasthuizen voor terroristische organisaties”.

Volgens de Zweedse minister van Defensie, Peter Hultqvist, ving Stockholm signalen uit verschillende landen op dat die zo snel mogelijk een beslissing willen nemen. Met Turkije willen ze naar een oplossing zoeken. “We zullen een delegatie sturen die gesprekken en een dialoog met Turkije zal voeren om te bekijken hoe we dit vraagstuk kunnen oplossen en om te bekijken waar het juist over gaat”, zei de minister. “We verwachten dat de toetreding niet meer dan een jaar zal duren”, aldus premier Andersson. Erdogan laat echter weten dat ze zich die moeite kunnen besparen.

Rusland dreigt

De Russische president Vladimir Poetin had eerder op maandag al laten verstaan dat een NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden op zich geen bedreiging vormt, maar dat Moskou wel zal reageren op militaire ontplooiingen. De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov noemde de mogelijke toetreding een “zware fout met vergaande gevolgen”. Volgens Rjabkov zullen zo de militaire spanningen oplopen. “Zij moeten zich geen illusies maken dat wij ons hierbij zullen neerleggen.”

Premier Alexander De Croo verwelkomt de beslissing van Zweden om lid te worden van de NAVO, net zoals hij dat donderdag ook deed voor Finland. “Zweden en Finland zullen ons bondgenootschap versterken. België kijkt uit naar een snel toetredingsproces en naar de samenwerking met beide nieuwe bondgenoten in de Noord-Atlantische Raad”, zegt De Croo op Twitter.