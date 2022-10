Turkije bekent kleur inzake Oekraïne en wijst Russische annexaties af

Turkije wijst de annexatie door Rusland van vier regio’s in Oekraïne af. De eenzijdige stap van Moskou is een ernstige schending van het internationaal recht, zo heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag meegedeeld. Ook de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 is nooit door Turkije erkend, voegde het ministerie eraan toe.

Turkije heeft de Russische invasie van Oekraïne in februari veroordeeld, maar heeft sindsdien een soort neutrale positie ingenomen. Zo doet Ankara niet mee aan de economische sancties tegen Rusland. President Recep Tayyip Erdogan heeft steeds gezegd de goede betrekkingen met zowel Oekraïne als met Rusland niet in gevaar te willen brengen.

Turkije wil ook niet bij voorbaat instemmen met het Navo-lidmaatschap van Zweden en Finland. Het vindt dat beide landen, en dan vooral Zweden, de Turkse zorgen over het Koerdisch terrorisme onvoldoende serieus nemen. Komt daar geen verandering in, dan zal het Turkse parlement zijn veto uitspreken. President Erdogan herhaalde dat dreigement zaterdag in een toespraak tot het parlement.

Zweden is nu weer iets aan de Turkse bezwaren tegemoet gekomen door het wapenembargo tegen Turkije op te heffen. De wapenexporten naar Turkije worden hervat, zo werd vrijdag in Stockholm meegedeeld. Bovendien komen deze week ambtelijke delegaties uit Zweden en Finland naar Ankara om te praten over de uitlevering van Koerdische terreurverdachten.

De semi-neutrale houding in de Oekraïne-oorlog geeft Turkije de mogelijkheid te bemiddelen tussen de twee strijdende partijen, een positie die waarschijnlijk ook de Navo niet onwelgevallig is. Zo houdt het bondgenootschap de optie van internationale diplomatie open, niet zozeer over het gehele conflict, als wel over deelaspecten. Al tweemaal heeft dat bijgedragen aan concrete resultaten: eerst het akkoord over de graanexport, vervolgens de gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne.

Bovendien geeft het Erdogan de mogelijkheid zich te profileren als staatsman en belangrijk speler op het internationale toneel. Bij de verkiezingen volgend jaar juni in Turkije is dat een van zijn belangrijkste troeven. De beroerde stand van de Turkse economie ondermijnt bij veel kiezers het vertrouwen in de regerende AK-partij.

Het Turkse ministerie van Buitenlands Zaken zei zaterdag te hopen dat een “rechtvaardige vrede” in Oekraïne tot stand komt op basis van onderhandelingen. Donderdag heeft Erdogan nog telefonisch gesproken met president Poetin. Hij drong er bij zijn Russische collega op aan onderhandelingen een nieuwe kans te geven en bij te dragen aan vermindering van de spanning in Oekraïne. Ook sprak hij zich uit tegen annexatie door Rusland van delen van Oekraïne.