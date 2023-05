Nieuws Brussel

Tumult op Brusselse politieraad na onthullingen over agent die Adil (19) doodreed: ‘Overal politie, nergens gerechtigheid!’

Bloemen bij een politielint op de plaats van de feiten, die plaatsvonden in het voorjaar van 2020. Beeld Tim Dirven

Zo’n honderd mensen vulden maandagavond de zittingszaal in het gemeentehuis van Sint-Gillis, waar de politieraad van zone-Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst) samenkwam. Dit na berichten in Franstalige media over meerdere klokkenluiders die zich beklagen over het gedrag van agent T. Hij zat achter het stuur van de Opel Corsa die in april 2020 frontaal botste met het brommertje van de 19-jarige Adil Charrot.