‘Tuinrangers’ rukken uit voor gratis klimaatverantwoord tuinadvies

Of je nu over een grote of een kleine tuin beschikt, een biljartlaken of een woestijn, al twee jaar kun je gratis een beroep doen op de Tuinrangers. Hun doel: klimaatbestendige tuinparadijsjes helpen creëren waar het bruist van het leven. Wij lieten tuinranger Janine Goldwasser naar ons perceeltje afzakken.

“Ach meneer, de ene tuin lijkt op een biljartlaken, de andere op een woestijn. We pakken ze allemaal aan.”

Aldus de enthousiaste tuinranger Janine Goldwasser (64), nadat we ons wat schaapachtig hebben verontschuldigd voor de staat van onze in aanbouw zijnde tuin. Achteraan in die tuin, geprangd tussen de jaloersmakende groene oases van andere rijtjeshuizen, zijn de honderden rode bakstenen waarmee een vorige eigenaar een pad aanlegde nog niet eens weggehaald. De tuin vooraan is enkel omgespit en het vervallen hok achteraan baadt in tristesse. “Jullie moeten het net zien als een blanco canvas”, sust ze. “Je kan nu doen wat je wilt.”

Niet dat ze een tuinarchitect is, wil of zelfs mag zijn, benadrukt ze meteen. “Wij adviseren enkel omtrent klimaatbestendig tuinieren.”

Bloemenakkers

Dat Vlaanderen met de Tuinrangers sinds mei 2021 inzet op onze tuinen heeft een reden. “Meer dan 10 procent van het Vlaamse grondoppervlak is tuin”, weet projectleider Werner Van Craenenbroeck (42). “En dat aandeel blijft groeien, omdat we blijven verkavelen. Tegelijk kwam het besef dat zelfs stadstuinen waardevolle stukjes natuur kunnen zijn.“

De meeste tuinen zijn te kaal of te leeg, meent hij. “Groene vlaktes met veel gazon en een omheining. Wij helpen met het vinden van een lappendeken van natuurvriendelijke en klimaatrobuuste biotopen als bloemenakkers, minivijvers, vogelbosjes, zonneborders… En wil je specifiek vlinders of bijen lokken? Dan helpen we ook daarmee.”

Volgens Van Craenenbroeck ziet de Vlaming graag leven rond zijn huis. “Er worden veel bijenhotels en voederplanken verkocht. Wilde tuindieren helpen is mainstream geworden. Maar je komt er niet met een vetbol. Vogels, bijen en vlinders hebben hun specifieke biotopen nodig. Een paar aanpassingen doen je tuin al bruisen van het leven.”

En dus onderwerpt ex-onderwijzeres Janine, een van de 200 vrijwilligers (van wie twee derde gepensioneerd), die dag onze tuin aan haar scherpe kennersblik. Ze raadt aan om perspectief te creëren met een slingerend tuinpad, struiken of een zithoekje en maakt duidelijk dat we rekening moeten houden met licht- en schaduwinval.

Anders gezegd: het is over en uit voor de locatie van ons leegstaand bijenhotel en onze nestkast. “De opening van het nestkastje richt je het best naar het (noord)oosten, zodat direct zonlicht of slagregen van geen tel is.” Bijen verkiezen dan weer hun hotellobby pal in de zon.

Om onze wens om vlinders te lokken te realiseren, raadt ze enkele waardplanten (gastheren) aan: hop voor de gehakkelde aurelia, grote brandnetel voor de dagpauwoog. Check!

Ze begrijpt dat we een gazon willen aanleggen voor de hond, “Maar waarom kies je geen zadenmengsel dat voor 95 procent bestaat uit grassen en voor 5 procent uit bloemzaden die laagblijvend en bestand tegen betreding zijn?” We worden ook warm van het idee om een composthoek te verstoppen achter een takkenwal waar insecten in kunnen overwinteren. Of haar voorstel om langs de tuinmuur, in de schaduw, een klimhortensia te plaatsen.

Gemeenten betalen

Een dag later al krijgen we haar verslag via mail. Daarin staan zestien waardevolle, netjes uitgewerkte tips. Service!

Niet dat iedere Vlaming zomaar een beroep kan doen op een tuinranger. In ons geval hebben we gefoefeld: op de Tuinrangers-site ontdekken we dat in de provincie Antwerpen slechts zestien gemeenten meedoen met de Tuinrangers. Merksem zit daar niet bij. Goldwasser zelf beperkt zich tot Kontich en zakte uitsluitend voor dit artikel af naar onze Merksemse tuin.

De provincie Antwerpen heeft echter niet te klagen. Oost- en West-Vlaanderen doen het met respectievelijk drie en zes deelnemende gemeenten slechter. Limburg telt er acht en Vlaams-Brabant elf. De reden? Een tuinadvies mag een tuineigenaar dan niets kosten, gemeenten betalen er wel voor.

Van Craenenbroeck. “Wij sluiten driejarige contracten af met lokale besturen. Dat kost kleine gemeenten met tien- tot twintigduizend inwoners 25.000 euro. We engageren ons dan om 225 tuinen te adviseren, een ploeg van drie tot zes tuingangers aan te werven en op te leiden, promotiecampagnes te verzorgen en enquêtes voor effectmetingen af te nemen.”

Jaarlijks komen er vijftien gemeenten bij. Tot nu toe namen de tuingangers zo’n 5.000 tuinen onder handen.