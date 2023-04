Tucker Carlson verspeelde zijn laatste krediet bij de Murdochs met grove berichtjes, en kon vertrekken bij Fox News

Dat Tucker Carlson in zijn programma op Fox News geen blad voor de mond nam, maakte hem ongekend populair bij miljoenen Amerikanen. Maar de privéberichtjes die de presentator stuurde waren zo schokkend, dat zij waarschijnlijk tot zijn ontslag hebben geleid, meldt The New York Times.

De raad van bestuur en de top van Fox News zagen deze berichten pas een dag voordat een grote smaadzaak tegen de nieuwszender zou beginnen: Dominion, fabrikant van stemmachines, was naar de rechter gestapt omdat Fox na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 bewust onwaarheden over stemfraude zou hebben verspreid.

De bewuste WhatsAppberichten en sms’jes stonden in geredigeerde juridische documenten. En deze berichten zouden nog veel verder gaan dan de grove, opruiende taal waar Carlson al om bekend stond.

Het juridische team van Fox beschikte al maanden over deze informatie, maar waarschijnlijk kreeg de top van de zender ze pas heel laat onder ogen, en schrokken zij zich wezenloos. Er werd koortsachtig gezocht naar een manier om te voorkomen dat Carlson en andere mensen die voor Fox News werken, over deze berichten door de rechter zouden worden gehoord.

Eerst werd de rechtszaak met een dag uitgesteld. Een dag later, terwijl de wereldpers klaarstond om verslag te doen, maakte de rechter bekend dat de partijen tot een schikking waren gekomen: Fox News zou 787,5 miljoen dollar (718,86 miljoen euro) uitkeren aan Dominion.

Andere baan zoeken

Het duurde nog een paar dagen tot Tucker Carlon een telefoontje kreeg, naar verluidt enkele minuten voordat zijn uitzending zou beginnen. Hij werd vriendelijk bedankt voor zijn diensten, maar kon een andere baan gaan zoeken. Het belangrijkste gezicht van Fox News, de man die elke avond 3,5 miljoen kijkers trok, werd op staande voet ontslagen, en kreeg niet eens de kans om tijdens een laatste uitzending afscheid te nemen van zijn publiek. Over de reden van het ontslag werd niet gecommuniceerd.

Ook The Washington Post is aan het graven in het dossier: de krant heeft van meerdere bronnen vernomen dat het besluit om Carlson te ontslaan is genomen door de familie zelf: mediamagnaat Robert Murdoch (92) en zijn zoon Lachlan.

Aanhangers van Donald Trump kijken op de avond van de presidentsverkiezingen naar Tucker Carlson. Beeld AP

De grove, racistische en seksistische taal van Carlson, zowel op de zender als tijdens zijn show, zou ook voor hoofdpijn hebben gezorgd: adverteerders die zich terugtrokken, medewerkers die opstapten, en constante, bijtende kritiek van buiten. Maar Carlson trok miljoenen kijkers en bracht veel geld binnen, dus hij werd altijd beschermd. Totdat blijkbaar door Murdoch zelf werd besloten dat de presentator meer problemen veroorzaakte dan hij waard was.

‘Ik haat Trump met passie’

Eerder was al uitgelekt dat Carlson de beschuldiging van stemfraude die hij in zijn show deed, zelf helemaal niet geloofde. “Absurd!”, noemde hij die. Ook zijn liefde voor president Trump, die hij jarenlang publiekelijk bewierookte, bleek niet zo diep te gaan. “Ik haat hem met passie”, verzond Carlson in 2021.

Deze berichten stonden ongeredigeerd in het juridische dossier. Wat er in de geredigeerde WhatsAppberichtjes en sms’jes stond, is niet bekend: The New York Times baseert zich op gesprekken met mensen die wel zijn ingevoerd. Het is ook niet bekend waarom de top van Fox News pas zo laat van de inhoud van die berichten op de hoogte was, maar volgens The New York Times maakten zij zich zoveel zorgen over de schade die Carlson zelfs buiten de rechtszaak om zou kunnen aanrichten, dat hij de laan uit werd gestuurd. Bovendien zou de schikking met Dominion hierdoor veel hoger zijn uitgevallen.

Door de schikking is het vuurtje echter nog niet geblust. Bovendien hebben The New York Times, persbureau AP en de nationale publieke omroep NPR geheimhouding van de berichten aangevochten, wat betekent dat zij misschien alsnog openbaar worden gemaakt.

Carlson zelf heeft woensdag overigens voor het eerst sinds zijn ontslag de stilte doorbroken en een video op Twitter geplaatst. Hierin rept hij met geen woord over zijn gedwongen vertrek bij Fox News. In een cryptische twee minuten durende video beklaagt hij zich over de kwaliteit van het Amerikaanse debat. Wat hem opvalt, zegt Carlson, “als je een paar dagen weggaat van het lawaai, is hoe aardig sommige mensen zijn”.

Good evening pic.twitter.com/SPrsYKWKCE — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 27 april 2023

Het andere wat hem was opgevallen nu hij vrije tijd had, was “hoe ongelofelijk dom de meeste debatten zijn die je op televisie ziet”. “Ze zijn totaal niet relevant. Ze betekenen niets. Over vijf jaar zullen we onszelf niet eens herinneren dat we ze hebben gehoord. Geloof me, als iemand die hieraan heeft deelgenomen.”