Tsunamialarm in Japan na aardbeving bij Fukushima

Bekijk: Fukushima getroffen door aardbeving

De zeebeving voor de kust van Namie vond plaats op 60 kilometer diepte, en voor de kustgebieden van Fukushima en Miyagi wordt gewaarschuwd voor een tsunami tot een meter hoog. Het zou gaan om een aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De Japanse premier Fumio Kishida heeft in zijn kabinet een noodcentrum opgezet om informatie te verzamelen.

Het is nog niet duidelijk of de restanten van de kerncentrale van Fukushima in gevaar zijn, maar de beving zorgde op verschillende plaatsen wel al voor schade. Zo zouden twee miljoen huishoudens zonder stroom zijn gevallen, onder wie bijna 700.000 in de hoofdstad Tokio. Dat meldt de Japanse energiemaatschappij TEPCO. In de kuststad Soma zijn dan weer ‘veel gewonden’ naar het ziekenhuis gebracht, schrijft het Japanse persbureau Kyodo.

Vorige week vrijdag hield het land nog een stille herdenking voor de nucleaire ramp in de regio in 2011. Een krachtige 9.0-aardbeving en de tsunami die erop volgde zorgden toen voor meltdowns in de kerncentrale van Fukushima. De ramp eiste meer dan 15.000 levens op. Zo'n 38.000 mensen wachten nog steeds tot ze terug kunnen keren naar hun oude woning.