Tsjaadse president ontmoet afgezette en gevangen president van Niger: ‘Hij is optimistisch’

Op de foto zit Bazoum (64) lachend naast Mahamat Idriss Déby, de president van buurland Tsjaad. Déby was naar de Nigerese hoofdstad Niamey gereisd om met Bazoum en de coupplegers te overleggen over een vreedzame oplossing voor de politieke crisis in het land, en plaatste foto’s van de ontmoetingen op Facebook.

Bazoum werd vorige week woensdag afgezet door zijn eigen presidentiële garde. Volgens generaal Abdourahamane Tchiani, leider van de coup, had Bazoum niet alleen naar westerse landen moeten kijken voor hulp in zijn strijd tegen jihadisten in de regio, maar ook met de militaire regimes in buurlanden Burkina Faso en Mali moeten werken.

De afgezette president wordt vastgehouden in het presidentiële paleis, maar is niet volledig afgesloten van de buitenwereld. Hij zou nog telefonisch contact hebben met buitenlandse regeringen. In een interview met televisiezender France24 zegt zijn premier Ouhoumoudou Mahamadou dat Bazoum “het goed maakt” en “vol goede moed” is. “Als hij optimistisch is over deze situatie, kan je dat maar beter serieus nemen. Hij hoopt echt dat het de goede kant op gaat.”

Voor zijn trip naar Niamey was de Tsjadische president Déby in Abuja, de hoofdstad van Nigeria, waar hij met de president van dat land sprak over de situatie in Niger. Nigeria is momenteel voorzitter van het regionale samenwerkingsverband Ecowas, dat de coupplegers zondag een ultimatum stelde: de democratisch verkozen regering moet binnen een week weer aan de macht zijn, anders zullen West-Afrikaanse landen “alle benodigde maatregelen nemen om de grondwettelijke orde de herstellen”. Een van de opties daarvoor is een militaire interventie. Tsjaad is geen lid van Ecowas en kan mogelijk optreden als bemiddelaar.

Sancties

Premier Mahamadou is “heel tevreden” met de door Ecowas opgelegde financiële sancties, “want dit is een gratuite staatsgreep, die nergens op gebaseerd is”. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor de kwetsbaarheid van Niger. “Het is een land dat niet bestand zal zijn tegen dit soort sancties. Economisch wordt het een ramp. Sociaal wordt het een ramp. Want Niger is een land dat sterk afhankelijk is van internationale samenwerking.”

Na Mali, Burkina Faso en Guinee is Niger het vierde land in de regio in iets meer dan twee jaar tijd waar militairen de macht hebben overgenomen. Dat leidt tot verslechterde relaties met Europa en de Verenigde Staten. Ook in Niger heeft het Westen grote belangen: het land is rijk aan grondstoffen, ligt op de migratieroute naar Europa en huisvest westerse militairen die jihadisten bevechten. De vrees is nu dat Rusland, specifiek de huurlingengroep Wagner, in het gat zal springen dat de westerse landen achterlaten.

De staatsgreep in Niger komt vanuit de presidentiële garde, maar lijkt ook enige steun te genieten onder de bevolking. Duizenden Nigerezen demonstreerden zondag voor de Franse ambassade om hun onvrede over de oud-kolonisator te uiten. Ze riepen daarbij anti-Franse leuzen en zwaaiden met Russische vlaggen. Enkele demonstranten probeerden de ambassade binnen te dringen, maar uiteindelijk werd de menigte uiteengedreven met traangas. De Franse president Emmanuel Macron dreigde met een “onmiddellijke en compromisloze” reactie voor eenieder die Franse burgers, militairen, diplomaten of bases aanvalt.

Vuurtje opstoken

Premier Mahamadou ontkende tegen France24 dat er sprake is van anti-Franse gevoelens onder de Nigerezen. De demonstratie bij de ambassade werd volgens hem “niet gesteund door de Nigerese bevolking als geheel”.

Kolonel Amadou Abdramane, een van de coupplegers, stookte het vuurtje juist verder op door op de nationale televisie te beweren dat de afgezette regering Frankrijk toestemming heeft gegeven om Bazoum met geweld te bevrijden. De junta waarschuwde eerder al dat buitenlandse pogingen om de president te bevrijden zouden leiden tot chaos en bloedvergieten. Ook zeiden ze dat er zes gewonden waren gevallen nadat Franse militairen het vuur hadden geopend op demonstranten, wat niet is geverifieerd.