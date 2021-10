‘Try Vegan’ begint in november: ‘Vegan zijn was nog nooit zo gemakkelijk als nu’

Van 1 tot en met 30 november kun je meedoen aan Try Vegan, dat mensen wil aansporen de hele maand zoveel mogelijk veganistisch te eten. Nathalie Duyck (35) van de Belgische veganismevereniging: ‘Vegan zijn was nooit zo makkelijk als nu.’

Wat is de bedoeling van deze campagne?

“Met Try Vegan willen we mensen aanmoedigen om veel vaker vegan te eten. Dat is niet alleen noodzakelijk voor het klimaat en de dieren, maar het levert ook veel persoonlijke voordelen op, zoals minder kans op hart- en vaatziektes, diabetes type 2, obesitas en verschillende soorten kanker.

“Bovendien is het ook gewoon heel leuk om te doen. Veel mensen leren pas echt creatief te zijn in de keuken door los te komen van vaste eetpatronen en meer groenten en specerijen te gebruiken. Maar ook wie niet graag kookt, komt tegenwoordig goed aan zijn of haar trekken als veganist. Het aanbod aan maaltijdboxen, kant-en-klare maaltijden en takeawaymogelijkheden breidt elke dag uit. Vegan zijn was nog nooit zo gemakkelijk als nu.

“Uit onderzoek blijkt dat mensen minstens vier weken nodig hebben om zich een nieuwe gewoonte eigen te maken. Daarom zijn uitdagingen die een maand duren zo waardevol: de kans is groter dat de aanpassingen blijvend zijn. En eerlijk gezegd hebben we zoveel inspiratie en tips die we willen delen dat we echt een maand nodig hebben om alles verteld te krijgen.”

Hoe werkt Try Vegan precies?

“Iedereen kan zich gratis inschrijven via www.tryvegan.be. Als je meedoet, krijg je elke maandag, woensdag en vrijdag een inspirerende mail met leuke recepten, handige weekmenu’s en heel veel praktische tips. Eigenlijk hebben we al onze kennis en ervaring gebundeld zodat de deelnemers zelf geen opzoekwerk meer moeten doen. We organiseren ook een webinar over vegan eten met kinderen en een live Q&A met een diëtiste. Daarnaast valt er heel wat te winnen, zoals een maandvoorraad vegan maaltijden of zelfs een jaar gratis vegan chocolade.”

Waarom vegan en niet gewoon vegetarisch?

“De grootste gezondheids- en milieuvoordelen boek je eigenlijk pas door naast vlees en vis ook zuivel en eieren te schrappen. Er wordt vaak gesproken over rundvlees, maar de ecologische voetafdruk van melkkoeien en dus van melk en kaas is ook bijzonder groot.

“Daarnaast wordt het onnoemelijke dierenleed van melkkoeien en legkippen enorm onderschat. Melkkoeien worden elk jaar opnieuw zwanger gemaakt en meteen na de geboorte van hun kalfjes gescheiden.”

Welke hindernissen zijn er voor beginnende veganisten?

“Dat valt tegenwoordig best wel mee: voor zo goed als alles bestaat er een vegan alternatief dat minstens even lekker is. Je merkt dat producenten voelen dat ze mee moeten met de vraag naar meer vegan. Zo kun je nu ook vegan KitKat kopen en is er zelfs vegan Boursin. Eigenlijk bestaat de grootste hindernis erin om oude gewoontes te vervangen door nieuwe. Elke verandering is een beetje spannend, maar eens je ermee weg bent, gaat het vanzelf.”

Veganist worden blijkt uit recent onderzoek toch een stap te ver voor velen. Hoe komt dat?

“Het grootste deel van de bevolking is nu nog opgegroeid met vlees, kaas, melk en eieren in bijna elke maaltijd. Maar daar komt stilaan verandering in. We stellen vast dat het voor de jongere generaties steeds vanzelfsprekender wordt om vegan te zijn. Met de huidige boom van het aanbod in supermarkten en horeca zal dat in de toekomst alleen nog maar versnellen.”