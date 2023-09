‘Trumps aanhangers hebben nu gezien dat hij hen in de steek laat’: over de Proud Boys-veroordelingen

Wie zijn de Proud Boys? Wat was hun rol tijdens de bestorming van het Capitool?

“Het is een extreemrechtse groep die vaak aanwezig was op de meetings van oud-president Donald Trump. Je kunt ze beschouwen als de stoottroepen van Trump. Juridisch gezien worden ze beschuldigd en zijn hun kopstukken veroordeeld voor binnenlands terrorisme. Tijdens een verkiezingsdebat in 2020 sprak de oud-president de cryptische zin: ‘Proud Boys, stand back and stand by.’

“De groep speelde een grote rol bij de bestorming van het Capitool. Al om 10 uur ’s ochtends, nog lang voor Trump gesproken had, stonden ze met een paar honderd leden aan het gebouw. De Amerikaanse ordediensten hebben allerlei sms’en gevonden waaruit blijkt dat de bestorming goed voorbereid was. Het was geen ingeving van het moment, maar een paramilitaire operatie.”

Enrique Tarrio is veroordeeld tot 22 jaar cel. Nochtans was hij niet aanwezig aan het Capitool.

“Het is een zware straf, want hij bevond zich inderdaad niet in Washington. Hij had een verbod om zich er te tonen. Maar hij gaf vanop afstand instructies. Op basis daarvan wordt hij aangewezen als de grote schuldige en krijgt hij ook de zwaarste straf van de vijf Proud Boys-leden die terechtstonden. Let op, de openbare aanklager had 33 jaar cel geëist. Dat is door de rechtbank niet gevolgd.

“Er zijn zware straffen uitgesproken omdat de rechtbank in de feiten een terroristische samenzwering zag. Dominic Pezzola, de man die met een politieschild een raam van het Capitool insloeg, heeft zijn tien jaar cel daaraan te danken. Er zijn zware feiten gebeurd. Vijf mensen zijn om het leven gekomen.”

Tarrio toonde berouw in de rechtbank, net zoals de andere leden die terechtstonden. Heeft dat zijn zaak geholpen?

“De rechter zei het berouw te appreciëren, maar heeft er toch geen rekening mee gehouden. De vraag is ook hoe authentiek de spijtbetuigingen waren. Ook Pezzola en andere veroordeelden toonden berouw. Een van hen huilde zelfs op het proces, maar heeft zich nadien strijdvaardig geuit. Krokodillentranen waren het. Het berouw was een manier om strafvermindering te bekomen.”

Welke impact heeft de uitspraak op de andere paramilitaire bewegingen in de VS? Is het gevaar nu afgenomen of voelen ze zich nog meer geviseerd door de staat?

“Er worden zowat 1.100 mensen vervolgd voor hun aandeel in de bestorming van het Capitool. Trump heeft tijdens zijn verschillende verschijningen voor de rechtszaken die tegen hem lopen opgeroepen om op straat te komen. Dat is niet gebeurd. We zien dat de uitspraken mensen tot voorzichtigheid aansporen.

“De ferventste aanhangers, die bereid zijn geweld te gebruiken, houden zich gedeisd. Ze hebben gezien dat de oud-president hen in de steek laat. Ze hebben zelf hun gerechtskosten en juridische ondersteuning moeten betalen. Al laat Trump wel doorschemeren dat hij, mocht hij opnieuw president worden, de veroordeelden gratie zal verlenen. Het is en blijft de charismatische leider voor extreemrechts. Alle hoop is op hem gevestigd.”

Kunnen we lessen trekken uit de veroordelingen voor de zaken die Trump boven het hoofd hangen?

“Moeilijk. Het zijn zaken van een andere aard. Dit zijn bewezen gewelddaden. Men heeft op videobeelden gezien hoe ze de politie hebben afgetuigd. Bij Trump zal het moeilijker zijn om zijn schuld juridisch te bewijzen. Zijn verdediging wil het allemaal op de lange baan schuiven. De kans dat er nog een definitief vonnis voor de presidentsverkiezingen van november 2024 komt, is veeleer klein.”