‘Trump zei tegen stafchef dat Hitler ‘veel goede dingen heeft gedaan’’

Donald Trump mag dan wel geen president meer zijn, hij blijft een dankbaar onderwerp voor journalisten. In zijn nieuwe boek Frankly, We Did Win This Election, dat volgende week verschijnt en dat de Britse krant The Guardian al kon inkijken, beschrijft Michael Bender van The Wall Street Journal het stuitende gebrek aan historisch besef van Trump.

Zo zou Trump tijdens het bezoek aan Europa in 2018 tegenover zijn stafchef John Kelly gezegd hebben: “Wel, Hitler heeft ook veel goede dingen gedaan.” De opmerking zou Kelly, een voormalige generaal, naar verluidt “verbijsterd” hebben.

Trump zou de opmerking gemaakt hebben tijdens een snelle geschiedenisles die Kelly hem gaf, waarin Kelly de president uitlegde welke landen aan welke kant stonden tijdens het conflict, en wat de link is tussen de twee wereldoorlogen en de gruwel van Hitler.

Donald Trump en zijn stafchef John Kelly in 2018. Beeld REUTERS

Volgens Bender, die de oud-president interviewde na zijn verkiezingsnederlaag, ontkent Trump dat hij die opmerking maakte, maar spreken bronnen dat tegen. Zij getuigden dat Kelly “de president duidelijk maakte dat hij fout zat, maar dat Trump voet bij stuk hield”. Zo benadrukte hij het economische herstel onder Hitler in de jaren 30.

“Kelly duwde door en voerde aan dat het Duitse volk beter af was geweest in armoede dan onder de genocide van de nazi’s”, schrijft Bender. Kelly benadrukte ook dat zelfs als de stelling over het economische herstel waar was, “je nooit iets positiefs over Adolf Hitler kunt zeggen”.

Tijdens het bezoek schoot Trump meerdere kemels. Zo kreeg hij felle kritiek omdat hij een bezoek aan een Amerikaans oorlogskerkhof had geannuleerd. Trump werd er ook van beschuldigd dat hij gesneuvelde Amerikaanse soldaten “losers” had genoemd.

Kelly, wiens zoon in 2010 omkwam tijdens de oorlog in Afghanistan, verliet het Witte Huis begin 2019 en uitte zich sindsdien als uitgesproken criticus van Trump. Zo zou hij tegen vrienden gezegd hebben dat de president “de meest gebrekkige persoon was die ik ooit ontmoet heb”.

Ook over andere gebeurtenissen zou Trump “een stuitend gebrek aan historisch besef” getoond hebben. “Hooggeplaatste regeringsfunctionarissen omschreven zijn begrip van de slavernij en de ervaringen van zwarte Amerikanen na de burgeroorlog vaag of onbestaande waren”, schrijft Bender. “Maar de onverschilligheid van Trump met betrekking tot de zwarte geschiedenis was gelijkaardig aan zijn onverschilligheid over de geschiedenis van eender welk ras, religie of geloof.”

Dat bleek later ook toen Trump zich weigerde uit te spreken tegen gewelddadige witte suppremacisten.