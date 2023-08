Trump voorgeleid voor poging tot manipuleren van verkiezingsuitslag

Trump is de laatste tijd al driemaal voorgeleid, maar ditmaal kunnen de Amerikanen mogelijk voor het eerst meekijken. Bij rechtszaken in Georgia worden televisiecamera’s doorgaans toegelaten. Anders dan bij vorige keren zal Trump mogelijk ook de vernedering moeten ondergaan dat er een mugshot, een politiefoto, van hem wordt gemaakt en zijn vingerafdrukken worden afgenomen.

Sheriff Pat Labat van het district Fulton, waar de zaak dient, heeft laten weten dat de voormalige president net als iedere andere verdachte zal worden behandeld. Om niet achter de tralies te verdwijnen, moet Trump een borgsom betalen, die door de rechter op 200.000 dollar (183.000 euro) is vastgesteld.

Ook Trumps achttien medebeklaagden moeten zich uiterlijk eind deze week in Atlanta melden voor de voorgeleiding. Twee van hen, onder wie Mark Meadows, de vroegere stafchef van het Witte Huis onder Trump, proberen onder het proces in Atlanta uit te komen.

Naar federale rechter

Meadows heeft de rechter gevraagd zijn zaak over te dragen aan een federale rechtbank. Zijn advocaten willen ook dat de rechter verbiedt dat openbaar aanklager Fani Willis aan arrestatiebevel uitvaardigt tegen Meadows, als hij vrijdag niet komt opdagen. Maar Willis heeft al gezegd dat zij geen uitzondering zal maken voor Trumps voormalige stafchef.

Meadows is aangeklaagd wegens zijn aandeel in het telefoongesprek waarin Trump een verkiezingsfunctionaris in Georgia onder druk zette extra stemmen voor hem te ‘vinden’. Maar zijn advocaten betogen dat hij daaraan uit hoofde van zijn functie als stafchef van het Witte Huis meedeed. Daarom is het volgens hen een zaak voor de federale rechter.

Ook voormalig onderminister van Justitie Jeffrey Clark heeft de rechter met hetzelfde argument verzocht de zaak tegen hem over te hevelen naar de federale rechter.

Het is niet uitgesloten dat ook Trump zal proberen voor elkaar te krijgen dat de zaak uit handen van de rechtbank in Atlanta wordt genomen en wordt overgedragen aan een federale rechter. Heel veel zal hij daarmee volgens Amerikaanse experts niet opschieten. Ook als de zaak in handen komt van een federale rechter blijft het een zaak onder het recht van de staat Georgia. Dat betekent onder meer dat Trump zichzelf of zijn medebeklaagden hoe dan ook geen gratie zou kunnen verlenen als hij in 2024 de verkiezingen wint.

Het enige voordeel zou kunnen zijn dat de zaak dan wordt behandeld in een ander deel van Georgia. Trump en zijn medestanders klagen er steeds over dat het moeilijk zal zijn een onpartijdige jury te vinden in Atlanta, waar de Democraten sterk in de meerderheid zijn. Maar dat is volgens aanklager Willis onzin.

De vraag is bovendien of de rechter zal meegaan in de redenering dat Trump en Meadows recht hebben op een speciale behandeling omdat zij hun officiële taak als federale functionarissen uitoefenden. Experts betwijfelen of een rechter het manipuleren van de verkiezingsuitslag tot de taken van Trump als president zal rekenen.

Overlap

Sommige Trump-aanhangers klagen dat de zaak tegen Trump in Georgia en de federale aanklachten tegen hem elkaar voor een belangrijk deel overlappen. Dat druist volgens hen in tegen het ook in de Amerikaanse grondwet vastgelegde principe dat iemand niet twee keer voor hetzelfde misdrijf kan worden veroordeeld.

Maar het staat wel vast dat Trumps advocaten dat bezwaar niet zullen inbrengen tegen de zaak van Willis. In het Amerikaanse systeem vormen de federale overheid en de staten beide ‘soevereine machten’. Dat brengt met zich mee dat ze onafhankelijk van elkaar het recht hebben mensen te vervolgen en te veroordelen, ook al is het voor dezelfde feiten.

Dat is al verscheidene malen door het Hooggerechtshof bevestigd, ook nog in 2019. Het ging toen om een zaak waarin een man door een rechter in Alabama was veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Later werd hij voor hetzelfde feit veroordeeld door een federale rechtbank, die hem een zwaardere straf oplegde.