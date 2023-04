Trump verschijnt voor rechter: ‘Het is opvallend welke figuren er níet zijn om steun aan Trump te betuigen’

De Amerikaanse ex-president Donald Trump is bij een rechtbank in New York gearriveerd voor zijn arrestatie en voorgeleiding. Buitenlandjournalist Maarten Rabaey blikt vooruit.

Wat staat er dinsdagavond te gebeuren?

Maarten Rabaey: “Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt een oud-VS-president, de Republikein Donald J. Trump (76), voorgeleid voor een rechtbank om een reeks strafrechtelijke aanklachten te aanhoren. Ze houden verband met de 130.000 dollar zwijggeld die zijn advocaat Michael Cohen betaalde aan porno-actrice Stormy Daniels.

“Trump heeft zich zopas persoonlijk aangeboden aan het Manhattan Criminal Courts Building, geflankeerd door lijfwachten van de Secret Service die ook nog altijd gewezen presidenten zoals Trump beschermt. Omwille van veiligheidsredenen werd hij binnengeleid via een zijstraatje, waar er een deur is naar de kantoren van de openbare aanklager. Trump wordt daar in hechtenis genomen voor de duur van de gerechtelijke procedure van vandaag. Ze zullen dan ook zijn vingerafdrukken nemen. Of er van hem ook een ‘mug shot’ zal worden genomen of verspreid - een foto van de verdachte die dan publiek wordt gemaakt, wat gebruikelijk is - blijft nog onzeker. Trumps handen zouden ook niet geboeid worden.

“Straks, in de New Yorkse namiddag, krijgt hij dan van rechter Juan Merchan de - tot nu toe geheime - beschuldiging te horen. Het zou gaan om 34 aanklachten, mogelijk per illegale betaling aan Daniels één, vooral wegens geknoei met de boekhouding om het zwijggeld te kunnen uitbetalen. Het wordt uitkijken of Trump ook zwaardere overtredingen van de federale campagnefinanciering worden aangewreven, omdat de betaling plaatsvond net voor de door hem gewonnen presidentsverkiezingen van 2016.”

Hoe zal Trump pleiten en wat voert hij zelf aan als verdediging?

“Trump maakte al bekend dat hij persoonlijk ‘onschuldig’ zal pleiten, iets wat normaal vertolkt wordt door zijn advocaten. Zo wil hij een persoonlijk statement maken. Dit zal wel niet rechtstreeks op televisie te zien zijn, want de rechter heeft enkel fotografen toegestaan bij het begin van de procedure en rechtbank-portretschetsers gedurende de eigenlijke debatten.

“Trump en zijn advocaten noemen dit nu al een ‘politiek proces’. Ze richten hun aanval vooral op de openbare aanklager Alvin Bragg, die in het - gepolitiseerde - rechtssysteem het etiket krijgt een Democraat te zijn. Op zijn sociale medium Truth Social haalde Trump dinsdagochtend na een lek over het aantal aanklachten zwaar uit naar de zwarte aanklager, die volgens hem ‘zichzelf moet beschuldigen’.

“Openbaar aanklager Bragg van zijn kant kan omwille van die uithalen aan rechter Merchan vragen om de beschuldigde een ‘gag order’ op te leggen, dat hem verbiedt om in de media te praten over de rechtszaak. Als dat gebeurt, zou dit Trump ernstig kunnen hinderen in zijn strategie om deze zaak te gebruiken in zijn politieke campagne, waarin hij zich als slachtoffer van partijpolitieke justitie wil voordoen. Als dit niet zo is, zal Trump na vandaag wellicht nog feller van leer trekken tegen Bragg. De kans is groot dat Trumps advocaten hem ook via gerechtelijke weg zullen proberen te wraken, een beproefde vertragingstechniek.”

Wat gebeurt er nu buiten de rechtbank?

“Voor de rechtbank verzamelen zich intussen honderden luidruchtige voor- en tegenstanders van Trump. Ze worden van elkaar op afstand gehouden door de New Yorkse politie, die massaal is uitgerukt om beide kampen van elkaar te scheiden.

“De aanhangers van Trump kregen even het bezoek van Afgevaardigde Marjorie Taylor-Greene uit Georgia, die behoort tot de uiterst-rechtse vleugel van de Republikeinse partij. In haar bekende hyperbole stijl vergeleek ze Trump even met Nelson Mandela voor ze het hazenpad moest kiezen voor tegenbetogers. Ook de New Yorkse Republikeinse afgevaardigde George Santos kwam Trump even steunen, maar hij ligt binnen zijn partij zwaar onder vuur wegens het vervalsen van zijn CV.

“Misschien opvallend is dan ook wie er naast deze twee omstreden figuren níét zijn om hem steun te betuigen: de gematigdere Republikeinse politici uit New York of elders.

“Intussen breekt ook de eerste Republikeinse presidentskandidaat rangen met Trump. Gewezen gouverneur van Arkansas, Asa Hutchinson, zegt wel dat hij de zaak rond Stormy Daniels niet vervolgbaar vindt, maar het federale onderzoek dat loopt naar zijn rol in de bestorming van Capitol Hill op 6 januari 2021 en zijn beïnvloeding van het kiesresultaat in de staat Georgia wél. Hij vindt dat Trump om deze zaken “geen kandidaat” meer mag zijn. Hutchinson is op nationaal vlak wel een politiek lichtgewicht, maar de eerste tekenen van dissidentie binnen de kandidaten voor de voorverkiezingen van de Grand Old Party zijn zo een feit, nadat anderen zoals Ron DeSantis en Mike Pence Trump wel bleven steunen.

“Wat we de komende uren zien gebeuren, zijn dus nog maar de eerste stapjes van een lange procesgang en rechtbankdrama die politiek zullen doorwegen op de presidentsverkiezingen van 2024.”