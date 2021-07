Trump ruziet op volle kracht voort in rechtszalen

Als Donald Trump in 2024 weer wil meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zoals hij zegt te overwegen, kan hij niet zonder zijn accounts op Twitter, Facebook en YouTube. De techgiganten hebben Trump geblokkeerd sinds hij de bestorming van het Capitool op 6 januari aanwakkerde en verheerlijkte. Trump stapt nu naar de rechter, kondigt hij aan, om mede namens andere geblokkeerde gebruikers die ‘censuur’ aan te vechten.

Trump en zijn aanhangers beschuldigen de socialemediabedrijven er al langer van dat ze conservatieven monddood zouden maken. In de rechtbank hebben mensen met zulke klachten nooit gelijk gekregen, zeggen experts, die de kansen van Trump en zijn team nu ook niet groot inschatten.

Voor Trump is zo’n rechtszaak ook een campagne-instrument. Direct na de aankondiging begonnen zijn teams e-mails en sms’jes te versturen met het verzoek geld te doneren om hem te steunen in zijn juridische strijd tegen big tech. Om zich met enige kans op succes kandidaat te kunnen stellen in de presidentsverkiezingen van 2024 zal hij veel hulp van advocaten nodig hebben.

Verdacht in strafzaak

Trumps vastgoedbedrijf, de Trump Organization, bleek onlangs verdacht in een strafzaak die ook Trump zelf kan bedreigen. Justitie in New York vervolgt een topman van de Trump Organization, financieel directeur Allen Weisselberg (73), voor belastingfraude. Die zou 1,7 miljoen dollar (1,4 miljoen euro) aan inkomen weloverwogen buiten het zicht van de belastingdienst hebben gehouden. In plaats van een salaris kreeg hij jarenlang auto’s, appartementen of een smak collegegeld om de opleiding van familieleden te betalen. De Amerikaanse schatkist liep daardoor honderdduizenden dollars mis. Dat kan Weisselberg in het slechtste geval op een gevangenisstraf komen te staan.

De grote vraag is wat Trump zelf wist van de belastingfraude in zijn bedrijf. Hij stond er lang om bekend een ‘micromanager’ te zijn die zich met elk detail van de firma bemoeide. De voormalige schoondochter van Weisselberg, Jennifer Weisselberg, getuigde al dat ze bij gesprekken is geweest waarin Trump besprak hoe hij zijn financiële man in het zwart zou belonen. Trump zelf ondertekende volgens justitie cheques om het schoolgeld voor de kleinkinderen van Weisselberg te betalen.

Het is waarschijnlijk dat klanten en investeerders de Trump Organization de rug zullen toekeren nu het bedrijf betrokken is in een strafproces. Dat kan tot grote financiële problemen leiden voor Trump. Of hij zelf vervolging moet vrezen, is onduidelijk. Het onderzoek loopt nog en het is goed mogelijk dat meer aanklachten volgen.

Deal met justitie

Weisselberg kent alle financiële lijken in de kast van Trump. Trump zelf zei eens dat zijn ­financieel directeur bereid was “alles te doen wat nodig was” om de winst veilig te stellen. In het Amerikaanse systeem is het mogelijk dat justitie een deal sluit met Weisselberg: in ruil voor een lagere straf kan Weisselberg getuigen tegen eventuele andere verdachten, zoals in theorie Trump zelf.

Trump stelde in een reactie dat het om een manier van boekhouden gaat die ‘standaard’ zou zijn in de zakenwereld, “en op geen enkele manier crimineel”. Hij stelt dat de onderzoeken politiek gemotiveerd zijn.

Trump heeft als ex-president ondertussen haast een dagtaak aan alle rechtszaken waarin hij verwikkeld is. In Georgia onderzoekt justitie of hij de wet heeft overtreden toen hij vorig jaar een lokale verkiezingsbeambte vroeg om stemmen voor hem te ‘vinden’. Hij is ook onderwerp van meerdere civiele rechtszaken naar aanleiding van de bestorming van het Capitool. Zijn nichtje Mary Trump sleept hem voor de rechter omdat ze vermoedt dat hij zich de erfenis van haar vader heeft toegeëigend. Twee vrouwen die zeggen dat ze door hem seksueel zijn misbruikt, klaagden hem aan voor laster. Die zaken lopen ook nog.