‘Trump probeerde stuur over te nemen om zelf naar Capitool te rijden’: bezwarende getuigenis van ex-medewerker

Op 6 januari 2021 wilde Trump samen met zijn aanhang naar het Capitool marcheren, vertelde Cassidy Hutchinson, de voormalige rechterhand van Trump’s stafhoofd Mark Meadows. De geheime dienst weigerde Trump naar het Capitool te rijden omdat het gevaarlijk zou zijn, waarop hij in woede ontstak. “Ik ben de fucking president, breng me naar het Capitool”, zou Trump volgens Hutchinson hebben gezegd. Hij probeerde het stuur van de presidentiële limousine, bekend als ‘The Beast’, over te nemen en greep zelfs naar de keel van de chauffeur.

Eerder op de dag zou Trump hebben geëist dat de geheime dienst de detectiepoortjes zou verwijderen bij het podium waar hij ging spreken. De toenmalige president was kort daarvoor gewaarschuwd dat sommige van zijn aanhangers wapens bij zich droegen en daarom moeite hadden om toegang tot het terrein te krijgen. “Ik was in de buurt van een gesprek waarin ik de president iets hoorde zeggen in de trant van: ‘Het kan me niet schelen dat ze wapens hebben. Ze zijn hier niet om me pijn te doen. Neem de fucking poortjes weg. Laat mijn mensen binnen. Ze kunnen vanaf hier naar het Capitool marcheren. Laat de fucking mensen binnen’”, aldus Hutchinson.

Ingelaste hoorzitting

Hutchinson verscheen dinsdagavond voor het eerst tijdens een ingelaste publieke hoorzitting, die op dit moment nog bezig is. Maandag kondigde de commissie die onderzoek doet naar de Capitoolbestorming de zitting aan vanwege ‘recent verkregen bewijs’, zonder bekendmaking van meer details.

De geheimzinnigheid zorgde voor flinke speculatie over mogelijke nieuwe onthullingen. Veel media voorspelden al dat Cassidy Hutchinson een verklaring zou gaan afleggen. Zij draaide lange tijd mee in het Witte Huis en heeft achter gesloten deuren al getuigenissen afgelegd voor de commissie, waarbij ze een aantal van de belangrijkste onthullingen tot nu toe deed.

De scène in de limousine is slechts een van de vele woede-uitbarstingen waar Hutchinson over vertelde. In december 2020 zei voormalige procureur-generaal William Barr tegen de pers dat er geen bewijzen waren voor grootschalige fraude bij de verkiezingen. Volgens Hutchinson ontstak Trump in woede toen hij dat hoorde, waarna hij zijn lunch tegen de muur gooide. “Toen ik de kamer binnenliep, zag ik het porseleinen bord in stukken op de grond en ketchup op de muur.”

Op de vraag of dat de enige keer was dat hij met servies gooide, reageerde Hutchinson: “Er waren tijdens mijn ambtstermijn bij de stafchef verschillende keren dat ik me ervan bewust was dat hij met servies gooide of het tafelkleed van tafel trok.”

Tot nu toe zijn er vijf zittingen geweest, waarin de commissie de uitkomsten van een jaar onderzoek naar de gebeurtenissen op 6 januari 2021 heeft gepresenteerd. In juli stonden pas weer de volgende zittingen gepland. Het onderzoek gaat in de tussentijd verder.

Donald Trump. Beeld REUTERS