‘Trump overdreef waarde van bezittingen met miljarden dollars’

Door zijn eigendommen, waaronder miljarden aan vastgoed, op papier veel meer waard te doen lijken, konden de voormalige president en drie van zijn kinderen gunstige leningen en verzekeringen afsluiten, aldus James. Zij zegt dat Trump gedurende een decennium 812 miljoen tot 2,2 miljard dollar heeft opgeteld bij zijn persoonlijke vermogen.

Dat gebeurde in de jaren dat hij actief was als vastgoedhandelaar en presentator van realityshow The Apprentice. Op dit moment wordt Trumps persoonlijke vermogen door het Amerikaanse zakenblad Forbes geschat op 2,5 miljard dollar.

De openbare aanklager van New York zit Trump, zijn kinderen en hun bedrijven al jaren op de huid. De civiele rechtszaak tegen Trump staat voor begin oktober gepland in de rechtbank in New York. De zaak kwam in 2019 aan het rollen, toen Trumps voormalige advocaat en fixer zei dat zijn baas de waarde van zijn bezittingen had “opgeblazen”.

Onomstotelijk bewezen

Als oud-president wachten Trump ook nog tal van strafzaken wegens stembusfraude, het aanwakkeren van het oproer tegen het Capitool twee jaar geleden, het afkopen van een sekswerker en het niet teruggeven van vertrouwelijke documenten.

Aanklager James vroeg de rechtbank woensdag om Trump te veroordelen zonder inhoudelijke behandeling. Die mogelijkheid biedt de Amerikaanse rechtspraak in gevallen waarin de bewijzen talrijk genoeg zijn en de feiten onomstotelijk zijn bewezen. Dat is in deze zaak het geval, stelt James.

De aanklager wil Trump een boete opleggen van 250 miljoen dollar en hem en zijn kinderen verwijderen uit de leiding van de Trump Organization, de koepel waar de familie tal van activiteiten heeft ondergebracht. De Trump Organization zelf is vorig jaar al veroordeeld vanwege fraude.

Advocaten Trump

De advocaten van Trump wijzen het verzoek van James van de hand. Zij willen dat de rechter het hele proces schrapt. Volgens hen zijn de feiten die James aankaart verjaard. In december 2021 hadden ze al geprobeerd de openbare aanklager terug te laten fluiten, omdat die Trump om politieke redenen zou vervolgen. Maar een federale rechter oordeelde toen dat er genoeg aanwijzingen waren om een gerechtelijk onderzoek te voeren.

Drie weken geleden moest Trump in de rechtbank verschijnen voor een pro-formazitting. Hij weigerde toen iedere vraag te beantwoorden, met een beroep op zijn zwijgrecht. In een verhoor dat zes uur duurde en werd onderbroken voor een lange lunch en korte pauzes, gaf de oud-president alleen zijn naam. Op alle andere vragen antwoordde hij: ‘Hetzelfde antwoord.'