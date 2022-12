Trump oogst hoongelach met lancering ruilkaarten waarop hijzelf als superheld staat

Trump had eerder beloofd dat hij een “belangrijke aankondiging” zou doen, waarvan fans hadden gespeculeerd dat die verband zou houden met zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in 2024. In plaats daarvan bleek het te gaan om een “wanhopige” nieuwe poging om geld te verdienen.

Trump promootte de kaarten - die voor 99 dollar (93 euro) per stuk worden verkocht op zijn Truth Social mediapagina - met de grootspraak dat hij populairder is dan de voormalige presidenten Abraham Lincoln en George Washington.

“De Trump Trading Cards bevatten ongelooflijke kunstwerken die betrekking hebben op mijn leven en mijn carrière”, zei de 76-jarige zakenman in een video bij de lancering.

Er is onder meer een NFT van Trump gekleed in een superheldenkostuum met lasers die uit zijn ogen schieten terwijl hij voor de Trump Tower staat. “Amerika heeft een superheld nodig”, verklaarde Trump.

Andere kaarten tonen Trump in camouflage-uitrusting met een jachtgeweer, of met rode hoed met de woorden ‘Dow’ op terwijl hij zijn vuisten triomfantelijk omhoog steekt voor een stijgende aandelengrafiek.

Om de kaarten aan de man te brengen, belooft Trump allerlei prijzen. Zo valt er een golfsessie “voor u en een groep van uw vrienden” te winnen op een van Trumps “prachtige golfbanen”, evenals een 10 minuten durend persoonlijk Zoom-gesprek en een-op-eenontmoetingen met de voormalige president.

Fans die 45 digitale ruilkaarten kopen, die 4.455 dollar (4.193 euro) zouden kosten, krijgen “gegarandeerd een ticket om een galadiner met Trump in Zuid-Florida bij te wonen”, aldus zijn website.

“Denk eraan, Kerstmis komt eraan, en dit is een geweldig kerstcadeau”, zei Trump in de video.

‘Van surrealistisch naar absurd tot zielig’

Niet iedereen is echter even enthousiast over Trumps kaartjes. “De Trump Trein heeft zijn laatste halte bereikt”, reageert politiek commentator Shannon Fisher. “Donald Trump heeft het einde van de lijn bereikt en is nu een op hol geslagen trein die de vergetelheid in rolt. De overgang van surrealistisch naar absurd tot zielig is compleet.”

John Kiriakou, een CIA-klokkenluider die schrijver is geworden, voegde eraan toe: “Net wanneer je dacht dat hij zichzelf niet meer kon vernederen dan hij al deed, is er dit. DIT is wat de grote aankondiging was.”

Sommige Trump-aanhangers beschreven de nieuwe kaarten als een “wanhopige zwendel”. “Zeg me alsjeblieft dat dit een troll is en dat de echte grote aankondiging vandaag komt”, zei een van hen.

Zelfs president Joe Biden deed mee en tweette: “Ik had de laatste paar weken ook enkele GROTE AANKONDIGINGEN.” Vervolgens deelde hij een lijst met onder meer de verlaging van de gasprijzen en de vrijlating van Brittney Griner, een Amerikaanse basketbalspeelster die werd bevrijd bij een gevangenenruil met Rusland.

I had some MAJOR ANNOUNCEMENTS the last couple of weeks, too…



✔️ Inflation’s easing

✔️ I just signed the Respect for Marriage Act

✔️ We brought Brittney Griner home

✔️ Gas prices are lower than a year ago

✔️ 10,000 new high-paying jobs in Arizona — Joe Biden (@JoeBiden) 15 december 2022

De NFT’s worden verkocht door een bedrijf genaamd NFT INT LLC, dat zegt dat het “geen eigendom is van, beheerd of gecontroleerd wordt door Donald J. Trump”. Volgens zijn website gaan de opbrengsten niet naar zijn herverkiezingscampagne.

Trump heeft zich grotendeels stil gehouden sinds hij vorige maand aankondigde dat hij opnieuw kandidaat is om president te worden in 2024. Hij was favoriet om de Republikeinse kandidaat te worden, maar zijn campagnedebuut werd overschaduwd door de mindere prestatie van de Republikeinen tijdens de midterms, waarvoor de partij de voormalige president de schuld geeft.