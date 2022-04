Trump ontkent opnieuw aansprakelijkheid voor bestorming Capitool

In een recent uitgelekte conferencecall tussen enkele vooraanstaande leden van de Republikeinse partij van 11 januari 2021 pleit Kevin McCarthy, voorzitter van de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden, voor het aftreden van toenmalig president Donald Trump. Volgens McCarthy was Trump bereid de verantwoordelijkheid op te nemen voor de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 in Washington D.C., vijf dagen eerder. “Hij vertelde me dat hij wel enige verantwoordelijkheid draagt voor wat er is gebeurd en dat hij dat zou moeten erkennen”, zegt McCarthy.

Nu ontkent Trump dus dat hij ooit enige verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen in Washington wilde dragen. “Nee, dat is niet waar. Ik heb nooit de verantwoordelijkheid opgeëist”, zei Trump in een interview met The Wall Street Journal in zijn residentie in Mar-a-Lago, Florida.

Kevin McCarthy, voorzitter van de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden. Beeld AP

Hij voegt eraan toen dat McCarthy hem in de dagen na 6 januari niet persoonlijk had geadviseerd om op te stappen. “Ik denk dat het allemaal een groot compliment is, eerlijk gezegd”, zei Trump over McCarthy en zijn Republikeinse congrescollega’s die zich rond de voormalige president schaarden na aanvankelijke publieke kritiek op zijn acties op 6 januari. “Ze realiseerden zich dat ze fout zaten en steunden me.”

‘Truth Central’ en ‘Drok bok’

Het was trouwens niet de enige uitspraak van Trump die afgelopen weekend enkele wenkbrauwen deed fronsen. Op een bijkomst in de Amerikaanse staat Ohio leek de ex-president even de naam van zijn eigen app vergeten te zijn. “Ik heb iets gemaakt met de naam Truth Central”, zei Trump.

Trump has no idea about Truth Social other than making pump and dump money off of $DWAC lol pic.twitter.com/Ikvx1K0JoH — Jodi Andrea ◍ 🇺🇦 (@Jodiannoyed) 24 april 2022

Het platform -Truth Social genaamd - is in februari 2021 opgericht door Trump, een maand na de bestorming van het Capitool. In de nasleep daarvan werd Trump beschuldigd van opruiing, waardoor zijn Twitter-, Facebook- en YouTube-accounts werden verwijderd. Truth Social moet daar een alternatief voor worden, al lijkt het platform voorlopig niet van de grond te komen. Technische problemen en lange wachtrijen voor nieuwe gebruikers zorgen ervoor dat het aantal downloads sinds de lancering sterk is gedaald.

Trump had het voorts over de zogenaamde drop boxes, beveiligde stembussen waarin mensen hun kiesformulier kunnen indienen. De Republikeinen, onder wie dus ook Trump, zijn daar echter geen voorstanders van, aangezien die volgens hen onbetrouwbaar zijn en er een risico op fraude is. Het is niet de eerste keer dat Trump moeilijkheden ondervindt bij het uitspreken van ‘drop boxes’. Eerder deze maand versprak de ex-president zich ook al en had hij het over ‘drok bok’.