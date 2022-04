Trump moet boete van 10.000 dollar per dag betalen om achterhouden persoonlijke administratie

De oud-president is gedagvaard in een justitieel onderzoek naar mogelijke financiële wantoestanden binnen de Trump Organization. Het vermoeden bestaat dat de Trump Organization zijn vastgoed, zoals golfclubs en de Trump Tower in New York, met opzet te laag heeft gewaardeerd om daar financiële voordelen mee te behalen. Mogelijk heeft het bedrijf de Amerikaanse belastingdienst op deze manier tien jaar lang kunnen misleiden.

Omdat hij de documenten, die zijn opgevraagd door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James, niet op tijd heeft ingeleverd is hij veroordeeld voor minachting van het hof. “Meneer Trump, ik weet dat u uw zaken serieus neemt en ik neem de mijne serieus”, zei rechter Arthur Engoron bij het uitspreken van zijn straf. Per dag moet Trump een dwangsom betalen van omgerekend 9.330 euro. Als hij die niet betaalt kan hij worden gearresteerd.

De Trump Organization heeft in het onderzoek al zo’n zes miljoen documenten overhandigd, maar wat nog altijd ontbreekt is Trumps persoonlijke administratie. Eerst haalde hij de deadline van 3 maart niet, en nadat zijn advocaat om verlenging vroeg, mistte hij de volgende deadline van 31 maart ook.

Politiek

Trumps advocaat Alina Habba heeft al laten weten in hoger beroep te zullen gaan tegen de beslissing van de rechter. Volgens Trump is het onderzoek politiek gemotiveerd en enkel bedoeld om hem in een kwaad daglicht te stellen. Het feit dat procureur-generaal James behoort tot de Democratische partij, zou hier volgens hem alles mee te maken hebben. Tijdens de hoorzitting stelde Habba dat James hengelt naar documenten en informatie, op zoek naar iets belastends, omdat ze nog geen bewijs zou hebben van malversaties.