Trump kreeg het al, dit najaar wellicht ook voor Belgische risicopatiënten: zo werkt behandeling met antistoffen tegen corona

Als alles meezit, zullen hoogrisicopatiënten die de eerste symptomen van corona vertonen, vanaf dit najaar behandeld kunnen worden met medicijnen. Zo zal de kans dat ze in het ziekenhuis belanden, spectaculair dalen. ‘Het gaat om een infuus met antilichamen dat in het hospitaal toegediend moet worden’, zegt viroloog Johan Neyts van het Rega Instituut (KU Leuven). ‘Maar wij en anderen werken ook aan een pil die deze besmette mensen gewoon zullen kunnen afhalen bij de apotheker.’

Het infuus met antilichamen is niet alleen bedoeld om hoogbejaarden mee te behandelen als er een uitbraak is in een woonzorgcentrum. Dokters kunnen het toedienen bij álle mensen die ondanks vaccinatie geen sterke afweer opbouwen. Denken we maar aan patiënten die een transplantatie hebben ondergaan en afweerremmende medicijnen moeten slikken zodat het nieuwe orgaan niet wordt afgestoten. Dan kan het zijn dat ze volledig gevaccineerd zijn maar dat hun lichaam toch onvoldoende antistoffen tegen Covid-19 aanmaakt.

Artsen en onderzoekers hebben nu een manier gevonden om mensen met een stoornis in hun afweer, beter te beschermen. Een infuus met antistoffen moet hen er weer bovenop helpen als ze besmet raken met corona.

Milde of matige symptomen

“Het is belangrijk dat het infuus gegeven wordt als de geïnfecteerde mensen nog maar milde of matige symptomen hebben. Als ze zo ziek zijn dat ze naar het hospitaal moeten, is het te laat”, weet professor Johan Neyts. “Maar als ze het infuus krijgen binnen de vijf dagen na de start van de eerste symptomen, hebben ze maar liefst 80% minder kans om in het ziekenhuis te belanden. Dat blijkt uit klinische studies. Het zou dan ook ideaal zijn om frêle bejaarden mee te behandelen als er een uitbraak is in een woonzorgcentrum. Dat zou de impact van de besmettingen aanzienlijk verminderen.”

Viroloog Johan Neyts. Beeld Joel Hoylaerts/Photo News

Het infuus werkt eigenlijk op een vrij eenvoudige manier. Eerst worden zogenaamde monoklonale antistoffen geproduceerd in het laboratorium. Die worden dan via een infuus ingebracht bij de patiënt. De antistoffen herkennen de coronavirussen en hechten zich aan de spike-eiwitten, zeg maar de uitsteeksels van het virus. Tot slot worden de virussen door de antistoffen geneutraliseerd. Voordeel is dat antistoffen die via een infuus worden toegediend, direct werken terwijl men na een vaccinatie een paar weken moet wachten voor het lichaam voldoende antistoffen heeft aangemaakt.

Ook voormalig Amerikaans president Donald Trump kreeg trouwens een cocktail met deze monoklonale antistoffen nadat hij in oktober vorig jaar positief getest had op corona. Dat was toen helemaal niet volgens het boekje, want het middel was nog niet geregistreerd, zelfs niet als noodmedicijn. Intussen ligt het dossier bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en wellicht zal die instantie het gebruik van een infuus met monoklonale antistoffen nog dit najaar goedkeuren.

“Er zijn al drie farmaceutische firma’s die klaar zijn met het ontwikkelen van zo’n medicijnencocktail”, zegt Johan Neyts. “Bij GlaxoSmithKline heeft Europa alvast 220.000 dosissen besteld. Die zullen geleverd worden zodra de goedkeuring er is.”

Infuus enkel in het ziekenhuis

“Nadeel van het infuus is wel dat het in het ziekenhuis moet toegediend worden”, geeft Neyts toe. “Maar hier in het Rega Instituut in Leuven werken we - net zoals verschillende andere teams - ook aan medicatie die je kan innemen als pil. We zoeken ook naar slimme combinaties van twee of drie virusremmers, die samen een stuk beter werken dan de optelsom van afzonderlijke medicijnen. De bedoeling is dan dat je met een voorschrift van de huisarts gewoon naar de apotheker kan om je pillen op te halen, net zoals we nu bijvoorbeeld antibiotica voorgeschreven krijgen voor bacteriële infecties. Uit eerste studies met de virusremmer Molnupiravir van het bedrijf MSD/Merck blijkt dat wie deze pillen neemt binnen de eerste vijf dagen na het begin van de eerste symptomen, ongeveer 80% minder kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen.”